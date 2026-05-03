El tremendo elogio de Flavio Briatore a Colapinto tras su histórico P7 en Miami: "Rindió al nivel que esperamos en cada carrera"

Franco Colapinto tuvo en el Gran Premio de Miami su mejor rendimiento desde que es piloto de Alpine . El argentino logró clasificarse dos veces entre los diez primeros durante el fin de semana y coronó su actuación con un sólido séptimo puesto en la carrera principal tras una sanción de 20 segundos a Leclerc .

ÚLTIMO MOMENTO - ¡¡PUESTO 7 PARA FRANCO COLAPINTO EN MIAMI!! Leclerc recibió una sanción de 20 segundos tras la carrera y el argentino sube una posición (suma 6 puntos para Alpine) ¡ES EL MEJOR PUESTO DE SU CARRERA EN FÓRMULA 1! pic.twitter.com/UpKC4KzlM1

El resultado fue su mejor registro en la Fórmula 1 (lo mejor había sido un octavo puesto en Azerbaiyán 2024 con Williams) y le permite escalar hasta la 11ª posición del campeonato de pilotos , sumando 7 puntos en la temporada.

Además, su desempeño fue clave para que Alpine mantenga su racha de sumar puntos en todas las carreras del año, a pesar del abandono de Pierre Gasly, quien debió dejar la competencia tras un choque con Liam Lawson que derivó en un vuelco , afortunadamente sin consecuencias físicas.

Video: el fuerte accidente de Gasly en el GP de Miami

El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami X @SC_ESPN

Tras la carrera, Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, lamentó lo ocurrido con Gasly, pero destacó especialmente el rendimiento de Colapinto y el progreso mostrado con el A526 en una fecha exigente del calendario: "Hoy fueron dos carreras muy diferentes para nuestros pilotos. En el caso de Pierre, es un resultado decepcionante, ya que el coche era claramente competitivo aquí para sumar puntos, por lo que nos quedamos sin ellos como consecuencia de un incidente evitable, en el que Pierre fue víctima de un grave error de cálculo de otro piloto. Nos alegra que Pierre haya podido salir ileso, lo que demuestra el nivel de seguridad de la Fórmula 1 moderna", lanzó.

Briatore llenó de elogios a Colapinto tras su 7° lugar en Miami

En cuanto a Franco Colapinto, el italiano señaló que lo conseguido por el piloto de 22 años es lo que espera de él en cada cita de la Máxima: "Franco ha cerrado una muy buena semana, en la que ha rendido al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera. El coche es competitivo y necesitamos este tipo de actuaciones, semana tras semana, de ambos pilotos y de todo el equipo para cumplir nuestros objetivos. Estamos quintos en el Campeonato de Constructores y miramos hacia adelante, no hacia atrás, en lo que podemos lograr", sentenció.

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"Tenemos mucho que analizar en las dos semanas previas a Canadá, especialmente en lo que respecta a algunos de los nuevos elementos del coche, que quizá no le hayan dado a Pierre la mejora de rendimiento que esperábamos. Por último, reconocimiento a la FIA y a la Fórmula 1 por su rápida decisión de adelantar la carrera tres horas y garantizar que pudiera disputarse según lo previsto, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas", cerró.