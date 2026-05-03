Cuántos puntos tiene Colapinto en la Fórmula 1 y quiénes son los otros argentinos que también sumaron

Franco Colapinto continúa construyendo su camino en la Fórmula 1 y, tras su octavo puesto en el Gran Premio de Miami 2026 , alcanzó un total de 10 puntos en la categoría. El resultado no solo confirma su progreso, sino que también lo coloca en la exclusiva lista de pilotos argentinos que lograron sumar en la Máxima.

El piloto de Alpine firmó una de sus actuaciones más completas en Miami, donde terminó octavo y sumó cuatro unidades clave para la temporada. Ese resultado se suma a otros obtenidos desde su debut en 2024, en un recorrido que, aunque breve, ya tiene hitos para destacar.

En su primera temporada con Williams, Colapinto logró sus primeros puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, donde -al igual que este domingo en Miami- finalizó octavo y sumó sus primeros cuatro puntos. Más adelante, en el Gran Premio de Estados Unidos, cerró el top 10 y agregó un punto más. Tras un 2025 sin sumar con Alpine, en 2026 volvió a puntuar con un décimo puesto en China (un punto) y ahora en Miami (cuatro), alcanzando así los 10 en total.

El corte de una larga racha para el automovilismo argentino

Más allá de los números, uno de los momentos más significativos de su trayectoria llegó en Bakú 2024. Allí, en apenas su segunda carrera, Colapinto terminó con una sequía de 42 años sin pilotos argentinos en la zona de puntos de la Fórmula 1.

colapinto williams baku Franco Colapinto sumó por primera vez en el Gran Premio de Azerbaiyán en 2024, cuando corría para Williams. www.francolapinto.com

El último en lograrlo había sido Carlos Reutemann en el Gran Premio de Sudáfrica de 1982, cuando finalizó segundo. En aquella época, el sistema de puntuación era distinto y solo los seis primeros sumaban unidades, en una escala que premiaba con nueve puntos al ganador.

Los argentinos que dejaron su huella en la tabla de puntos

Antes de Colapinto y Reutemann, otros pilotos argentinos también lograron sumar en la Fórmula 1. El primero fue Juan Manuel Fangio (cinco veces campeón del mundo), quien inició su camino en el campeonato con un triunfo en Mónaco 1950 y acumuló 277,64 puntos en una era con sistemas de puntuación diferentes.

José Froilán González, recordado por darle a Ferrari su primera victoria en la categoría, también figura en la lista con 77,64 puntos. Onofre Marimón, por su parte, sumó 8,14 unidades en una trayectoria que quedó marcada por su fallecimiento en 1954 durante un fin de semana de carrera.

Carlos Menditeguy aportó nueve puntos en sus participaciones, mientras que Oscar Gálvez sumó dos en su única carrera en Fórmula 1, en el Gran Premio de Argentina de 1953. Roberto Mieres, en tanto, acumuló 13 puntos a lo largo de su paso por la categoría.

Franco Colapinto escribe su propia historia

El presente de Colapinto todavía está en desarrollo, pero sus primeros resultados ya lo ubican dentro de una nómina histórica para el automovilismo argentino. Con apenas un puñado de carreras disputadas, logró sumar en distintos contextos y con dos equipos diferentes.

El desafío ahora pasa por sostener esa regularidad y continuar sumando en una categoría cada vez más exigente. En paralelo, cada punto que consigue no solo impacta en su carrera personal, sino que también amplía la presencia argentina en una tabla que durante décadas permaneció sin nuevos nombres.

Con 10 puntos en su haber y margen para seguir creciendo, Colapinto empieza a consolidar su propia historia en la Fórmula 1.