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Franco Colapinto terminó 8° en el GP de Miami y se llevó cuatro puntos de oro a Enstone.
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¡Colapinto histórico! Terminó en el 8° lugar en el GP de Miami e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

En una de sus mejores carreras, Colapinto concluyó en el 8° lugar en Miami, igualó su mejor performance en la F1 y sumó cuatro puntos valiosos para Alpine.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Carrerón. Esa es la palabra para describir la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli de Mercedes. Tras un buen comienzo en el fin de semana donde terminó la carrera Sprint en el puesto 10° y clasificó 8°, el argentino vivió uno de sus mejores domingos como piloto profesional de la Fórmula 1.

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Franco Colapinto terminó 10° y sumó puntos con Alpine por segunda vez en 2026

Colapinto tuvo una carrera brillante. En el inicio ganó una posición tras una mala largada de Max Verstappen, quien tuvo un leve incidente y cayó hasta el 10° lugar. Luego, cuando el Safety Car salió a la pista por el brutal accidente de Pierre Gasly con Liam Lawson y el abandono de Isack Hadjar, la escudería francesa decidió que se quedara en pista (tenía gomas blandas) y en ese instante llegó a quedar 4°.

Video: el brutal accidente de Gasly con Lawson

El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami

Sin embargo, con el correr de las vueltas fue perdiendo lugares con los Mercedes y las Ferraris. En ese precioso instante, Alpine llamó a Colapinto para cambiar su set de neumáticos y fue superado por Hamilton y Piastri por lo que terminó cayendo hasta el 8° puesto.

A partir de allí, el número 43 hizo una conducción magistral, no pudo acercarse al británico, pero los Williams de Sainz y Albon quedaron muy lejos de él por lo que decidió cuidar las gomas y llevarse cuatro puntos de oro de la ciudad estadounidense.

Kimi Antonelli ganó su tercera carrera al hilo en la Fórmula 1

Por la parte alta, Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Miami al completar una carrera perfecta. A pesar de haber perdido el liderato en la primera vuelta con Leclerc, el joven de 19 años lo pasó con el correr de la carrera y lideró todo el GP a su placer y concluyendo con un histórico triunfo para él y todo el pueblo italiano.

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Por su parte, Lando Norris terminó en el 2° lugar mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri completó el podio. Russell fue cuarto y Max Verstappen, uno de los pilotos del día, terminó 5°.

Párrafo aparte para la decepcionante actuación de los Ferrari, que terminaron 6° y 7° (Leclerc-Hamilton) y siguen sin poder ganar en la Fórmula 1.

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera principal del GP de Miami

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Max Verstappen (Red Bull)

6- Charles Leclerc (Ferrari)

7- Lewis Hamilton (Ferrari)

8- Franco Colapinto (Alpine)

9- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

10- Alexander Albon (Williams)

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El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Miami

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Kimi Antonelli ganó su tercer GP al hilo

El piloto italiano dominó de principio a fin en Miami y ganó su tercera carrera al hilo como piloto profesional de la Fórmula 1. Lando Norris de McLaren terminó 2° y Oscar Piastri de McLaren completó el podio. Por su parte, Max Verstappen terminó 5° por detrás de Russell (4°) y delante de Leclerc (6°).

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Franco Colapinto completó una excelente carrera en Miami y terminó 8°

Tras un accidentado comienzo con varias abandonos, Franco Colapinto completó una sublime carrera en Miami, terminó 8° y sumó cuatro puntos valiosos para Alpine.

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Leclerc vs. Verstappen vs. Piastri: la batalla por el 3° lugar

El piloto monegasco se ubica en el tercer escalón, pero el tetracampeón del mundo y el piloto de McLaren lo persiguen de atrás.

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Antonelli sigue aguantando a Norris en busca del 1° puesto

Antonelli sigue aguantando al vigente campeón, que presiona pero no logra superarlo. Detrás de Norris siguen Verstappen, Leclerc, Piastri y Russell. Colapinto ya no le recorta distancia a Hamilton por el séptimo puesto, pero tiene bien controlado a Sainz y está firme en el octavo puesto. El cielo sigue negro, pero la lluvia no aparece.

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Colapinto a los boxes: cayó hasta el 8° lugar

Franco Colapinto ingresó a los boxes en la vuelta 32 y puso gomas duras. Ahora se ubica 8° por detrás de Lewis Hamilton, aunque se espera que la lluvia llegue pronto.

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Antonelli es el nuevo líder de la carrera, pero Verstappen y Norris van en busca de cazarlo

El italiano retomó el liderato del Gran Premio de Miami y ahora Norris está 2° mientras que Verstappen 3°, pero todo puede pasar.

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Empezó a gotear en Miami

Empiezan a caer gotas de lluvia en el circuito, cuando Verstappen supera a Hamilton. Y como casi en simultáneo Antonelli entra a boxes, el neerlandés queda tercero detrás de los McLaren de Norris y Piastri. Colapinto sigue sexto, ahora detrás del italiano de Mercedes, pero todavía no paró.

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Verstappen pasó a Colapinto y ahora se ubicaa 8° el pilarense

El tetracampeón del mundo, con gomas nuevas, pasó al piloto de Alpine en la primera curva y ahora está 7°. Por su parte, el número 43 está octavo y sigue en zona de puntos.

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Norris es el nuevo líder de la carrera

Adelantamientos y adelantamientos en los primeros lugares, por esa característica especial de los motores híbridos de esta nueva F1. Leclerc pasó del primero al segundo lugar, superado primero por Norris y luego por Antonelli. Poco después vuelve al segundo con una buena maniobra, pero vuelve a quedar tercero detrás del italiano de Mercedes. Colapinto sigue al acecho de Hamilton, todavía algo lejos, pero también con buena ventaja sobre Albon.

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Banderas amarillas y Safety Car por el abandono de Gasly y Hadjar

Además del incidente de Gasly, Isack Hadjar estrelló su Red Bull contra los muros y tuvo que abandonar la carrera. De esta manera, los comisarios mandaron al auto de seguridad a la pista.

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Pierre Gasly afuera de la carrera: tuvo un choque con Lawson

El piloto francés tuvo un toque con el neozelandés de Racing Bulls y su auto quedó enganchado en las barreras de contención. Alpine pierde una gran oportunidad de sumar puntos.

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Colapinto ganó una posición y se ubica 7° en el GP de Miami

Tras una largada un poco accidentada, Franco Colapinto ganó un puesto y ahora está 7° detrás de la Ferrari de Lewis Hamilton. Gasly perdió dos lugares y está 11°.

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Tremenda largada de Charles Leclerc

El piloto monegasco de Ferrari salió disparado como un cohete y se metió en el primer lugar. Verstappen recibió un toque y cayó hasta el 9° lugar.

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Colapinto larga 8° y Gasly 9°

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Messi fue a ver a Colapinto

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