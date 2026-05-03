¡Colapinto histórico! Terminó en el 8° lugar en el GP de Miami e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

Carrerón. Esa es la palabra para describir la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, que tuvo como flamante ganador a Kimi Antonelli de Mercedes. Tras un buen comienzo en el fin de semana donde terminó la carrera Sprint en el puesto 10° y clasificó 8°, el argentino vivió uno de sus mejores domingos como piloto profesional de la Fórmula 1.
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 3, 2026
Franco Colapinto terminó 10° y sumó puntos con Alpine por segunda vez en 2026
Colapinto tuvo una carrera brillante. En el inicio ganó una posición tras una mala largada de Max Verstappen, quien tuvo un leve incidente y cayó hasta el 10° lugar. Luego, cuando el Safety Car salió a la pista por el brutal accidente de Pierre Gasly con Liam Lawson y el abandono de Isack Hadjar, la escudería francesa decidió que se quedara en pista (tenía gomas blandas) y en ese instante llegó a quedar 4°.
Video: el brutal accidente de Gasly con Lawson
El brutal accidente de Pierre Gasly en el GP de Miami
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Sin embargo, con el correr de las vueltas fue perdiendo lugares con los Mercedes y las Ferraris. En ese precioso instante, Alpine llamó a Colapinto para cambiar su set de neumáticos y fue superado por Hamilton y Piastri por lo que terminó cayendo hasta el 8° puesto.
A partir de allí, el número 43 hizo una conducción magistral, no pudo acercarse al británico, pero los Williams de Sainz y Albon quedaron muy lejos de él por lo que decidió cuidar las gomas y llevarse cuatro puntos de oro de la ciudad estadounidense.
Kimi Antonelli ganó su tercera carrera al hilo en la Fórmula 1
Por la parte alta, Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Miami al completar una carrera perfecta. A pesar de haber perdido el liderato en la primera vuelta con Leclerc, el joven de 19 años lo pasó con el correr de la carrera y lideró todo el GP a su placer y concluyendo con un histórico triunfo para él y todo el pueblo italiano.
El piloto italiano dominó de principio a fin en Miami y ganó su tercera carrera al hilo como piloto profesional de la Fórmula 1. Lando Norris de McLaren terminó 2° y Oscar Piastri de McLaren completó el podio. Por su parte, Max Verstappen terminó 5° por detrás de Russell (4°) y delante de Leclerc (6°).
Antonelli sigue aguantando a Norris en busca del 1° puesto
Antonelli sigue aguantando al vigente campeón, que presiona pero no logra superarlo. Detrás de Norris siguen Verstappen, Leclerc, Piastri y Russell. Colapinto ya no le recorta distancia a Hamilton por el séptimo puesto, pero tiene bien controlado a Sainz y está firme en el octavo puesto. El cielo sigue negro, pero la lluvia no aparece.
Empiezan a caer gotas de lluvia en el circuito, cuando Verstappen supera a Hamilton. Y como casi en simultáneo Antonelli entra a boxes, el neerlandés queda tercero detrás de los McLaren de Norris y Piastri. Colapinto sigue sexto, ahora detrás del italiano de Mercedes, pero todavía no paró.
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03-05-2026 14:40
Verstappen pasó a Colapinto y ahora se ubicaa 8° el pilarense
El tetracampeón del mundo, con gomas nuevas, pasó al piloto de Alpine en la primera curva y ahora está 7°. Por su parte, el número 43 está octavo y sigue en zona de puntos.
Adelantamientos y adelantamientos en los primeros lugares, por esa característica especial de los motores híbridos de esta nueva F1. Leclerc pasó del primero al segundo lugar, superado primero por Norris y luego por Antonelli. Poco después vuelve al segundo con una buena maniobra, pero vuelve a quedar tercero detrás del italiano de Mercedes. Colapinto sigue al acecho de Hamilton, todavía algo lejos, pero también con buena ventaja sobre Albon.