Cómo quedaron Franco Colapinto y Alpine en el campeonato tras el GP de Miami

Franco Colapinto sumó seis puntos en el Gran Premio de Miami y dio un salto en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 , en una jornada que también le permitió a Alpine consolidar su posición en la tabla de Constructores. El resultado confirma un avance sostenido en el inicio de la temporada.

El piloto argentino finalizó octavo en Miami pero una penalización a Leclerc le permitió avanzar un puesto, con lo que alcanzó las siete unidades en el campeonato, lo que lo ubica en la undécima posición tras las primeras cuatro carreras del año. En una grilla de 22 pilotos, se mantiene por delante de varios nombres con experiencia que aún no lograron sumar o quedaron por detrás en la tabla.

Con este resultado, Colapinto se posiciona en un lote competitivo dentro del campeonato, que tiene como líder al italiano Kimi Antonelli con 100 puntos, seguido por George Russell (80) y Charles Leclerc (59). Más atrás aparecen Lando Norris (51), Lewis Hamilton (51) y Oscar Piastri (43), en un grupo que marca la diferencia en la parte alta.

El argentino, con siete unidades, comparte una zona donde cada resultado tiene impacto directo en la clasificación. Por delante suyo aparecen, entre otros, Liam Lawson con 10 puntos y su propio compañero Pierre Gasly con 16, mientras que detrás queda un grupo amplio de pilotos que todavía no lograron consolidarse en la tabla.

Franco Colapinto se ubica 11º en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1.

Alpine se acerca a su objetivo inicial y cambia el foco

En el Campeonato de Constructores, Alpine alcanzó los 23 puntos y se ubica en la quinta posición, por detrás de Mercedes (180), Ferrari (112), McLaren (94) y Red Bull (30). El dato relevante es que el equipo francés logró superar a Haas y al resto de sus rivales directos en la zona media.

El objetivo planteado a comienzos de temporada era claro: dejar atrás a Haas y afirmarse como el mejor del resto. Ese paso ya está dado. Ahora, la diferencia con Red Bull es de siete puntos, una distancia que abre un nuevo escenario en la pelea.

puntos alpine Alpine, el "mejor del resto" tras las primeras cuatro carreras de la temporada. Imagen generada con ChatGPT

Por detrás de Alpine quedaron equipos como Racing Bulls, Williams, Audi, Cadillac y Aston Martin, lo que refuerza la mejora en el rendimiento colectivo. Con este panorama, el enfoque empieza a correrse: de mirar hacia atrás a proyectar hacia adelante.

La próxima referencia será el Gran Premio de Canadá, dentro de tres semanas. Allí se podrá medir si este avance es circunstancial o si, efectivamente, Alpine está en condiciones de sostener la presión sobre equipos que, hasta hace poco, parecían fuera de alcance.