El firme pedido de Franco Colapinto a Messi tras su encuentro en Miami: "Hay que traerlo a todas las carreras"

Luego de finalizar séptimo en Miami, Colapinto dio detalles de su encuentro con el Goat y le hizo un pedido especial para las próximas carreras.

Franco Colapinto firmó una semana inolvidable. Tras desatar la euforia en las calles porteñas con su exhibición al volante de un Lotus, el piloto argentino se metió de lleno en la acción del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde completó una sólida actuación y cruzó la meta en la séptima posición. El resultado no solo le permitió sumar puntos importantes, sino que además marcó su mejor desempeño desde su llegada a Alpine.

En la antesala de la competencia, el pilarense vivió otro momento destacado fuera de la pista. A pocas horas de la largada, recibió la visita de Lionel Messi, quien se acercó junto a su familia al box del argentino. Allí compartieron un breve pero significativo intercambio que no pasó desapercibido.

Con el impulso de un fin de semana altamente positivo en Estados Unidos, Colapinto no dudó en referirse al encuentro con el capitán de la Selección argentina, sumando un capítulo más a una experiencia que combinó rendimiento deportivo y momentos memorables fuera del circuito.

Colapinto reveló detalles de su encuentro con Messi y le hizo un firme pedido El firme pedido de Franco Colapinto a Messi tras su encuentro en Miami X @SC_ESPN

“Estos últimos días se me cumplieron muchos sueños, así que muy contento, disfrutando el momento. Nada, una felicidad enorme ver a Leo otra vez hoy acá, antes de la largada. Estaban todos entrando en calor con el buzo puesto y yo en jeans sacándome fotos con Leo”, lanzó entre risas el piloto de 22 años.