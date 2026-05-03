Revelan la fuerte reacción de Messi en el vestuario de Inter Miami tras la increíble derrota ante Orlando City

La caída de Inter Miami por 4-3 ante Orlando City dejó secuelas más allá del resultado. En el vestuario, Lionel Messi tomó la palabra y marcó el rumbo con una fuerte autocrítica.

El defensor Ian Fray reveló lo que pasó tras el partido: “Nuestro capitán habló y, obviamente, nos dio una buena reprimenda. Nos dijo que era inaceptable y que no podía volver a suceder”. Un mensaje directo tras dejar escapar una ventaja de tres goles.

Ian Fray reveló qué les dijo Messi en el vestuario tras perder contra Orlando

Ian Fray reveló qué les dijo Messi en el vestuario tras perder contra Orlando

En la misma línea, su compañero Noah Allen reconoció las fallas del equipo: el conjunto se desconectó tras el 3-0 y el rendimiento fue “muy pobre”. La autocrítica fue general en un plantel que no logró sostener el resultado.

El desarrollo del partido fue impactante: Inter Miami ganaba cómodo con goles de Fray, Telasco Segovia -tras asistencia de Messi - y del propio rosarino. Pero antes del descanso descontó Martín Ojeda, quien luego completó un triplete para igualar el marcador.

El golazo de Lionel Messi frente a Orlando City

Golazo de Messi en el Clásico del Sol Golazo de Messi en el Clásico del Sol @MLS

Cuando parecía que terminaba en empate, Orlando City encontró el 4-3 en tiempo de descuento con un gol de Tyrese Spicer. Un golpe que expuso problemas defensivos y dejó un clima caliente en el vestuario.

En la Major League Soccer, Inter Miami se mantiene escolta en el Este, pero deberá reaccionar rápido. El próximo compromiso será ante Toronto FC, con la necesidad de dejar atrás una derrota que dolió más por cómo se dio.