Los 5 posibles rivales de Boca en octavos del Apertura y por qué hay grandes chances de un clásico
Estudiantes le ganó a Platense y, salvo un milagro, Boca terminará en el segundo puesto de la Zona A. ¿A quién enfrentaría en el arranque de los playoffs?
Con el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, en Boca Juniors ya empiezan a mirar de reojo lo que puede venir en los playoffs. Y todo indica que el panorama está bastante delimitado: salvo un milagro futbolero, el equipo de Claudio Úbeda terminará segundo en la Zona A.
¿Por qué? Porque Vélez debería ganarle por ¡siete goles de diferencia! a Newell’s el lunes para arrebatarle ese puesto. Un escenario prácticamente imposible que deja al Xeneize bien perfilado en esa posición y, por ende, con un cuadro bastante más claro de cara a los octavos de final.
Los posibles rivales de Boca en octavos de final del Apertura
En ese contexto, los posibles rivales salen de la Zona B, más precisamente del equipo que finalice en la séptima posición. Hoy ese lugar le pertenece a Huracán (21 puntos), pero hay otros cuatro que también están en la pelea: Gimnasia (23), Belgrano (23), Racing (20) y Tigre (19). Es decir, cinco candidatos concretos para cruzarse con Boca en la Bombonera.
Ahora bien, entre todas las combinaciones, hay una que empieza a tomar fuerza y que enciende las alarmas: un prematuro cruce vs. la Academia. Si el elenco de Gustavo Costas le gana al Globo en Avellaneda, tiene grandes chances de quedarse con ese 7°. ¿Qué debería pasar para que no ocurra? Que tanto el Lobo como el Pirata ganen sus respectivos partidos como locales ante Argentinos Juniors y Sarmiento (un combo posible, pero no tan probable).
Por eso, en la previa, un Boca-Racing aparece como uno de los duelos más probables y también más atractivos de octavos. Sería un partido con mucha carga, tanto por los antecedentes recientes (victoria 1-0 de la Academia en las semis del Clausura 2025) como por el contexto de eliminación directa, que siempre potencia todo.
¿Y el Superclásico cuándo?
Y como si fuera poco, en el horizonte también aparece la posibilidad de un superclásico. El Xeneize podría enfrentarse con River en cuartos de final, siempre y cuando el Millonario termine tercero en su zona, lo que llevaría el duelo nada menos que a la Bombonera. Otra opción, más lejana pero igual de tentadora, es una final en cancha neutral si River finaliza segundo o cuarto. En fin, el cuadro se definirá este domingo.