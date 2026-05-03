Los 5 posibles rivales de Boca en octavos del Apertura y por qué hay grandes chances de un clásico

Con el cierre de la fase de grupos del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, en Boca Juniors ya empiezan a mirar de reojo lo que puede venir en los playoffs. Y todo indica que el panorama está bastante delimitado: salvo un milagro futbolero, el equipo de Claudio Úbeda terminará segundo en la Zona A.

¿Por qué? Porque Vélez debería ganarle por ¡siete goles de diferencia! a Newell’s el lunes para arrebatarle ese puesto. Un escenario prácticamente imposible que deja al Xeneize bien perfilado en esa posición y, por ende, con un cuadro bastante más claro de cara a los octavos de final.

En ese contexto, los posibles rivales salen de la Zona B, más precisamente del equipo que finalice en la séptima posición. Hoy ese lugar le pertenece a Huracán (21 puntos), pero hay otros cuatro que también están en la pelea: Gimnasia (23), Belgrano (23), Racing (20) y Tigre (19). Es decir, cinco candidatos concretos para cruzarse con Boca en la Bombonera.

Ahora bien, entre todas las combinaciones, hay una que empieza a tomar fuerza y que enciende las alarmas: un prematuro cruce vs. la Academia. Si el elenco de Gustavo Costas le gana al Globo en Avellaneda, tiene grandes chances de quedarse con ese 7°. ¿Qué debería pasar para que no ocurra? Que tanto el Lobo como el Pirata ganen sus respectivos partidos como locales ante Argentinos Juniors y Sarmiento (un combo posible, pero no tan probable).

Por eso, en la previa, un Boca-Racing aparece como uno de los duelos más probables y también más atractivos de octavos. Sería un partido con mucha carga, tanto por los antecedentes recientes (victoria 1-0 de la Academia en las semis del Clausura 2025) como por el contexto de eliminación directa, que siempre potencia todo.

¿Y el Superclásico cuándo?

Y como si fuera poco, en el horizonte también aparece la posibilidad de un superclásico. El Xeneize podría enfrentarse con River en cuartos de final, siempre y cuando el Millonario termine tercero en su zona, lo que llevaría el duelo nada menos que a la Bombonera. Otra opción, más lejana pero igual de tentadora, es una final en cancha neutral si River finaliza segundo o cuarto. En fin, el cuadro se definirá este domingo.