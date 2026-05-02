El triunfo de Boca cambió el cuadro: por qué ya no habrá Superclásico ante River en el Monumental
Boca quedó puntero y las posiciones definen que no puede cruzarse con River en el Monumental en los playoffs del Apertura.
El La victoria de Boca Juniors por 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero no solo lo dejó en la cima de la Zona A, sino que también reconfiguró por completo el cuadro del Torneo Apertura. Con este resultado, ya quedó descartada la posibilidad de un Superclásico en el Monumental en los playoffs.
Hoy, el equipo de La Ribera lidera su grupo con 30 puntos y, como mínimo, terminará primero o segundo. Ese posicionamiento condiciona todos los cruces posibles con River Plate, que pelea arriba en la Zona B pero no podrá coincidir en una llave que se defina en Núñez.
El cuadro se arma y Boca-River podrían jugar pero no en el Monumental
Las combinaciones son claras: solo podría haber Superclásico en cuartos de final en la Bombonera si Boca es 1º o 2º y River termina 3º o 4º. También existe la chance de un cruce en semifinales, pero nuevamente en cancha del Xeneize si finaliza primero y el Millonario segundo. La otra opción es la final, que sería en estadio neutral.
En paralelo, la Zona B ya tiene definidos a sus cuatro primeros: Independiente Rivadavia lidera con 33 puntos, seguido por River y Argentinos Juniors con 29, y Rosario Central con 27. Esto elimina cualquier cruce con Boca en octavos.
Los posibles rivales de Boca en octavos de final
Por eso, el rival del Xeneize en el inicio de los playoffs saldrá de los equipos que pelean por meterse entre el quinto y el octavo lugar: Belgrano, Gimnasia, Huracán, Barracas Central, Racing, Tigre o Sarmiento.
Con una última fecha cargada de partidos decisivos, el cuadro empieza a tomar forma. Boca ya se aseguró localía en gran parte del camino y River espera su lugar. El Superclásico, por ahora, queda reservado para instancias más avanzadas… y lejos del Monumental.