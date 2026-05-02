Claudio Úbeda, del "sabor amargo" por los goles errados por Boca al "a Barcelona deberíamos ganarle"

El entrenador de Boca Juniors , Claudio Úbeda, analizó el triunfo 2-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y no ocultó cierta bronca por la falta de contundencia de su equipo.

"Deberíamos haber terminado el partido antes y haber aprovechado las situaciones que se nos generaron. No deberíamos haber sufrido, pero bueno, el fútbol argentino es así. Cuando te meten un gol de pelota parada, te ponen un poco en jaque sobre el final del partido. Son cosas que nos tienen que servir para lo que viene por delante", expresó el Sifón.

Aun así, dejó en claro que el balance es positivo: "No confundamos lo del sabor amargo con que está mal. El equipo jugó bien, el equipo ganó y generó situaciones. Obviamente, lo que nosotros pretendemos es tratar de controlar más el partido en el segundo tiempo para no tener que pasar por este tipo de situaciones en las que te pueden empatar sobre el final. Desde ese lugar, valoro mucho la actuación del equipo en general".

Sobre la actuación de Miguel Merentiel, a quien se le reprocharon goles errados, fue claro: "El delantero está para generar situaciones de gol. Miguel las generó; entró en un momento del partido en el que sabíamos que, por sus características, podía generar situaciones para recibir y poder estar mano a mano. El delantero es así, a veces le toca anotar y otras veces no. Hoy no le tocó anotar y por eso el resultado no fue más holgado, pero en absoluto tengo críticas para él, ni mucho menos".

Úbeda bancó a Bareiro y explicó por qué no estuvo ni en el banco

Embed "ES PARTE DE SUS CARACTERÍSTICAS DE JUEGO. PARA MÍ LA PRIMERA AMARILLA NO FUE NADA Y LA SEGUNDA ES DISCUTIBLE"El Sifón Ubeda BANCÓ a Bareiro, luego de su tarjeta roja en el primer tiempo vs. Cruzeiro, del último martes por la #Libertadores#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kiZjDwBy8w — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026

También se refirió a la situación de Adam Bareiro y su ausencia tras la expulsión en Brasil: "Para mí, en el otro partido en el que lo expulsan, la primera amarilla no fue absolutamente nada y la segunda es discutible. Dentro de su forma de jugar, él es muy activo, muy agresivo y tiene esa conducta de jugar a veces al límite. El hecho de que hoy no haya estado es porque también tenía cuatro amarillas".

Por último, ya se metió en lo que viene ante Barcelona SC por la Copa Libertadores: "Sabemos que tenemos que ir a buscar el partido y ya conocemos al rival. Sabemos que estuvo variando un poco su planteo táctico en los últimos dos partidos, así que ya cambiamos el chip y nos metemos de lleno en el partido de Copa para el martes. Es importante porque entendemos que es un rival al que deberíamos intentar ganarle para tener más tranquilidad".