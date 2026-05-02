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La MIM toma Mendoza: miles de runners, cortes clave y una ciudad completamente revolucionada

Mendoza ya está lista para la MIM, la maratón más esperada que este año movilizará a más de 11.000 runners de todo el mundo y transforma la ciudad.

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Mendoza se prepara para uno de esos domingos donde todo cambia. No habrá una mañana normal: habrá zapatillas, cronómetros, cortes de tránsito, miles de corredores y una ciudad completamente atravesada por la pasión del running. La Maratón Internacional de Mendoza 2026 ya ultima detalles y promete volver a ser una verdadera revolución.

Cortes de tránsito en la zona del Parque (De 7:30hs a 14:30hs)

Con el objetivo de resguardar la seguridad de participantes y público, el domingo 3 se implementarán cortes de tránsito temporales en distintos sectores de la Ciudad. Las principales arterias afectadas serán:

  • Boulogne Sur Mer, desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit
  • Julio Argentino Roca y Emilio Civit, entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer
    Corredor del Oeste, Desde la rotonda de Palmares hasta el límite con Ciudad, en dirección sur-norte

    Domingo en la Sarmiento: gastronomía, vinos y música

    En este contexto, cabe también invitar a la nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que se desarrollará desde las 11 de la mañana sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano.

    Esta importante arteria citadina se convertirá en peatonal por algunas horas del domingo 3 de mayo para que vecinos, turistas y visitantes puedan disfrutar de gastronomía, vino, música y producciones locales.

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La MIM redefine Mendoza: una ciudad running

La edición 2026 de la MIM se correrá este domingo 3 de mayo y, como cada año, reunirá a corredores de todo el país y también del exterior en uno de los eventos deportivos más importantes del calendario mendocino. No es una carrera más: es una experiencia que mezcla deporte, turismo, montaña y una postal única de la provincia.

La prueba principal de 42 kilómetros tendrá su largada en los puentes de Cacheuta a las 8 de la mañana, mientras que la media maratón partirá desde el barrio Portal Vistalba y los 10 kilómetros desde la Rotonda de Palmares Valley. La distancia recreativa de 4 kilómetros tendrá salida y llegada en el Parque General San Martín, a metros de los tradicionales portones.

Se recomienda a vecinos y conductores circular con precaución y optar por vías alternativas durante el desarrollo de la competencia.

A lo largo de sus ediciones, la Maratón Internacional de Mendoza se ha posicionado como una de las pruebas más destacadas del país, con un recorrido que combina postales urbanas y paisajes naturales característicos de la provincia. Y un punto de llegada emblemático, como lo es el Parque General San Martín, que convoca tanto a deportistas como al público general.

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La MIM es la carrera mas importante de Mendoza.&nbsp;

La MIM es la carrera mas importante de Mendoza.

Todas las distancias tendrán su llegada en uno de los lugares más emblemáticos de Mendoza: los portones del Parque, donde se espera una verdadera fiesta con familiares, amigos y cientos de mendocinos acompañando.

Pero claro, semejante despliegue también implica cambios importantes para quienes no corren. Habrá múltiples cortes de tránsito desde muy temprano y varias zonas de la Ciudad y Luján de Cuyo se verán afectadas por el operativo vial. La recomendación será salir con tiempo, evitar las zonas cercanas al recorrido y prestar atención a los desvíos.

La MIM no solo moviliza corredores: mueve hoteles, gastronomía, turismo y toda una economía que gira alrededor del evento. Mendoza se convierte por un día en capital sudamericana del running.

Además, la carrera ofrece algo que pocas maratones pueden mostrar: correr con la Cordillera de los Andes de fondo, atravesando viñedos, montaña y algunos de los paisajes más imponentes de la provincia. Ese combo transforma a la MIM en una de las más buscadas del país.

La cuenta regresiva ya empezó y la ansiedad también. Para algunos será una competencia. Para otros, un desafío personal. Para muchos, simplemente una meta de vida.

Lo cierto es que este domingo Mendoza no caminará. Mendoza correrá.

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