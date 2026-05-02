De Paz Martínez al humor de Felipe Avello: la guía de shows para disfrutar en Mendoza el domingo 3 de mayo

¿No sabes qué hacer el domingo 3 de mayo en Mendoza? Te presentamos los shows más destacados para disfrutar antes de que termine el fin de semana.

Paz Martínez llega a Mendoza para repasar los grandes éxitos de su extensa trayectoria.

El domingo se presenta como el broche de oro ideal para una semana cargada de intensidad, transformándose en el refugio perfecto para quienes buscan conectar con el arte. Entre acordes, relatos y risas, la agenda cultural ofrece opciones diseñadas para conmover los sentidos y renovar las energías antes del lunes.

Shows imperdibles en Mendoza este 3 de mayo Te compartimos una selección de planes imperdibles para disfrutar el domingo 3 de mayo en Mendoza:

Michael Jackson Sinfónico Michael Jackson Sinfónico. Gentileza Prensa. Michael Jackson Sinfónico: la Orquesta Pianoforte presenta Michael Jackson Sinfónico, un espectáculo que homenajea la obra del Rey del Pop Michael Jackson desde una perspectiva orquestal única. El concierto propone un recorrido por algunos de sus hits más icónicos, en versiones especialmente arregladas para orquesta, banda en vivo y solista, generando una experiencia sonora envolvente y de alto impacto emocional. Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).

Horario: 21 horas.

Las entradas pueden adquirirse a través de la página EntradaWeb y cuentan con tres opciones: la anticipada, disponible hasta el sábado 2 de mayo inclusive, con un valor de $20.000; la entrada general, a $25.000; y la opción VIP, que incluye el ingreso y una degustación previa, por $40.000.