De Paz Martínez al humor de Felipe Avello: la guía de shows para disfrutar en Mendoza el domingo 3 de mayo
¿No sabes qué hacer el domingo 3 de mayo en Mendoza? Te presentamos los shows más destacados para disfrutar antes de que termine el fin de semana.
El domingo se presenta como el broche de oro ideal para una semana cargada de intensidad, transformándose en el refugio perfecto para quienes buscan conectar con el arte. Entre acordes, relatos y risas, la agenda cultural ofrece opciones diseñadas para conmover los sentidos y renovar las energías antes del lunes.
Shows imperdibles en Mendoza este 3 de mayo
Te compartimos una selección de planes imperdibles para disfrutar el domingo 3 de mayo en Mendoza:
- Michael Jackson Sinfónico: la Orquesta Pianoforte presenta Michael Jackson Sinfónico, un espectáculo que homenajea la obra del Rey del Pop Michael Jackson desde una perspectiva orquestal única. El concierto propone un recorrido por algunos de sus hits más icónicos, en versiones especialmente arregladas para orquesta, banda en vivo y solista, generando una experiencia sonora envolvente y de alto impacto emocional.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad).
Horario: 21 horas.
Las entradas pueden adquirirse a través de la página EntradaWeb y cuentan con tres opciones: la anticipada, disponible hasta el sábado 2 de mayo inclusive, con un valor de $20.000; la entrada general, a $25.000; y la opción VIP, que incluye el ingreso y una degustación previa, por $40.000.
- Vidas posibles: una experiencia teatral con momentos de intimidad, profundidad, juego y humor. Dos actrices abren sus archivos personales. Revisan, recuerdan, revelan para entender algo del presente que se escapa. ¿Cuánto tiempo pasará para que seamos nosotras esas de las fotos de las cuales nadie sabe nada? Vidas Posibles tiene muchas capas de sentido y quien mira puede construir sus propios sentidos. Algunas ideas motor que atraviesan toda la propuesta: el recuerdo y la acción de hacer memoria; el archivo y el anarchivo, lo efímero, la identidad, los vínculos.
Dónde: Teatro Cajamarca (España 1767, Ciudad).
Horario: 20 horas.
La entrada general tiene un costo de $15.000 y se adquiere por EntradaWeb.
- Felipe Avello: el show de Felipe Avello regresa a Mendoza con una dosis renovada de risas. Bien vestido y con una exitosa rutina, el humorista recibirá al público para hacerlo sentir como en casa y compartir una velada llena de humor e inolvidables momentos.
Dónde: Sala Vilma Rúpolo, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).
Horario: 20 horas.
La entrada general vale $30.000 y se consigue por EntradaWeb.
- Paz Martínez: con su nueva gira nacional, el artista está recorriendo distintos sitios llevando aquellos temas que lo posicionaron en un lugar de privilegio dentro del cancionero popular argentino.
Dónde: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz).
Horario: 20 horas.
Las entradas varían según su ubicación (van desde los $40.000 a los $70.000 según el lugar elegido) y se compran por EntradaWeb. Menores abonan a partir de los 12 años.