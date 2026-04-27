Kevin Johansen y Ricardo Liniers: una amistad intuitiva y su anécdota con Matt Groening

Kevin Johansen y Ricardo Liniers han logrado construir un universo propio con un espectáculo que fusiona música en vivo e ilustración improvisada sobre el escenario. La dupla llegará dentro de poco a la provincia con una propuesta que, con el paso del tiempo, se convirtió en un verdadero clásico. En este regreso, además, presentarán su nuevo álbum en vivo, Desde que te Madrid, y su más reciente libro, Es nuestra forma de comunicarnos.

La presentación en Mendoza tendrá un condimento especial: será una de las últimas oportunidades para verlos juntos en escena antes de una pausa en el proyecto, en el marco del cierre de una extensa gira internacional que los llevó por distintos países y escenarios. El show se realizará el domingo 2 de mayo a las 21 horas en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad). Las entradas se pueden conseguir a través de la página EntradaWeb y en boletería del teatro.

De cara a este esperado regreso, Kevin Johansen y Ricardo Liniers se tomaron un momento para conversar con MDZ Show. En una charla que navegó entre la nostalgia de sus 16 años de ruta y el entusiasmo por sus nuevos proyectos, los artistas abrieron la cocina de su "amistad intuitiva":

Kevin Johansen y Liniers 2 Ricardo Liniers, historietista e ilustrador. Gentileza Prensa.

Ricardo Liniers

- ¿Cómo nació la idea de dibujar para el público durante un recital?

- Empezó medio sin darnos cuenta. Primero le hice a Kevin un dibujo para un póster de un show, después adentro de un disco, después le hice la tapa del disco, y en algún momento alguien dijo, "bueno, pero si vos dibujás y él tiene el escenario en blanco, ¿por qué no le dibujas algo en el escenario?". Y ahí empezamos a pensar diferentes maneras de hacerlo. Yo no quería subirme al escenario, era bastante tímido. Por ahí dibujaba con una computadora y eso salía atrás de la banda. Pero Kevin era como esos amigos que te dicen, "che, la fiesta es en el escenario, no escondido ahí atrás". Y me fue convenciendo y cuando me subí al escenario me di cuenta que efectivamente ahí era la fiesta. De a poco se me fue yendo la timidez y ahora ya no me puede bajar.

- ¿Creés que han creado un lenguaje propio que no existía antes?

- Siempre hubo algún encuentro entre artistas gráficos y músicos, generalmente en tapas de discos, pero Gorillaz, es un ejemplo de dibujante con un músico, o The Velvet Underground y Andy Andy Warhol, o Pink Floyd y Gerald Scarfe. Lo que pasa es que lo que nadie hizo es subir un músico y un dibujante a dibujar en vivo, eso es lo raro. Lo bueno de hacer algo por primera vez es que nadie te puede decir que lo estás haciendo mal (risas). Entonces, el show funciona para nosotros perfectamente.

- En los videos de Youtube, la gente les comenta que lo que hacen juntos es muy equilibrado...

- Sí, es que como éramos amigos desde antes de hacer el show, una vez que nos subimos al escenario ya estaban los códigos. Yo sé que decir para hacerlo reír a Kevin, sabe qué hacer para hacerme reír a mí. Entonces, cuando la gente ve en un escenario gente que le está pasando bien, la pasa bien. El escenario es muy contagioso. Si alguien está incómodo, la gente se siente incómoda. Si alguien está contento, la gente se siente contenta. Y como ve estos dos que la están pasando bien, me parece que la pasan bien.

- Cuando dibujás en vivo, también te estás exponiendo al error. ¿Qué lugar tiene el error en tu proceso creativo arriba del escenario?

- Yo soy muy a favor del error, porque me parece que en ese sentido es como le vamos a ganar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tarde o temprano se va a olvidar de los errores y ahí es donde encontrás cosas: intentar hacer algo y por ahí que no salga, pero bueno, intentaste, pero apareció otra cosa. El trabajo en vivo en una canción que dura 3 minutos, hay mucho espacio para que en la velocidad de dibujar haya accidentes. Los accidentes los dos los bienvenimos.

Liniers y Kevin Johasen 2 Kevin y Ricardo reflexionaron sobre el arte y el afecto. Gentileza Prensa.

- De tantos shows que han hecho ustedes, ¿cuál es esa anécdota que no te olvidas más?

- Un montón de cosas han sucedido a lo largo del tiempo: gente que pide matrimonio, gente que quiere cantar, de todo un poco. Algo que nos pasó que fue muy lindo cuando hicimos un show en Los Ángeles, es que nos vino a ver Matt Groening, el creador de Los Simpson. Yo lo vi desde arriba del escenario con unos nervios como nunca tuve en mi vida. Pero bueno, contento y nos invitó a comer sándwiches al otro día.

- Con todos estos años de amistad y trabajo que tienen ustedes, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a tu compañero?

- Es un agradecimiento absoluto, porque es alguien que me abrió una puerta que yo solo no lo hubiese abierto nunca, porque como dije antes, la timidez o pensar qué voy a hacer un escenario. Es una puerta que cuando la abrió y pasé me aparecieron viajes por todo el mundo, conocer un montón de gente, de repente tenés amigos por todos lados. Así que siempre le recomiendo a la gente que si se pueden hacer amigos de Kevin Johansen, lo hagan.

Kevin Johansen

Kevin Johansen y Liniers 3 Kevin Johansen, músico. Gentileza Prensa.

- Viendo el show, da la sensación de que hay una coreografía invisible entre vos y Liniers. ¿Eso es intuición pura o hay un código que fueron construyendo con los años?

- Creo que es una amistad intuitiva, esas amistades que nacen, fluyen y que no hay como otra idea que la de compartir una cerveza, una buena comida, reírse, ocurrencias. Creo que, intuitivamente o inconscientemente, nos fuimos dando cuenta que se podría trasladar al escenario nuestra relación y nuestras disciplinas, y así se empezó a hablar con lo lógico. Al principio, con una afiche para un teatro, me acuerdo que hizo unos pingüinos para el primer Grand Rex que hice, en el 2003, algún diseño para un disco sobre interno y luego una tapa de disco. Fue paulatinamente creciendo la relación en lo profesional.

- ¿Qué cosas lográs decir con con Liners que no podrías expresar solo desde la música?

- Siento que, con todos estos años este de lo que venimos haciendo, me completa Liniers. Siento que de alguna manera, esa cosa que yo digo respecto a los géneros, que soy un des-generado, encontré un socio des-generado, porque tampoco hace una sola cosa. Puede hacer dibujos muy básicos y puede hacer dibujos superdesarrollados y sutiles, con un montón de matices. Creo que de alguna manera encontramos un público que también es un poco des-generado, que le gusta diferentes estilos musicales, y que se casa, más que nada, con la música y el arte en sus diversas formas.

Kevin Johansen y Liniers 4 Su amistad nació hace más de veinte años. Gentileza Prensa.

- Liniers me contó que se conocen de toda la vida. ¿Dónde fue su primer encuentro antes de lo profesional?

- Nos conocimos a través de Fernando Peña, que me estaba haciendo una nota en el 2001, un poco en inglés, un poco al castellano, le había gustado mucho el disco de Guacamole, The Nada. Y bueno, Liniers me manda un mail diciéndome que me había escuchado y que le gustaba. Yo ya lo conocía a él, porque él tenía una tira antes de Macanudo llamada Bonjour, y ya me había bardeado, creo que había dicho algo así como en una tira "este no se llama Kevin Johansen, se llama Pedro Gómez vive en Berazategui", algo así. Ya estaba haciendo bromas conmigo y bueno, ahí nació la amistad.

- Yendo más a tu trabajo como solista, en tu últimos disco participó Natalia Lafourcade. Ahora, ¿con quién te gustaría colaborar de la escena actual?

- Con tantos, muchísimos, tanto de gente joven como de gente grande que me queda pendiente. La otra vez se me la crucé a Teresa Parodi, me tiró flores. También me gustaría Jairo, gente que anda con mucha trayectoria hace rato. Tuve el gusto de cantar con León Gieco, Rubén Rada en varias canciones también. La verdad hay un montón de gente, tanto joven como gente grande, más grande que yo, de mi edad, que gustosamente colaboraría. Hay que encontrar la zona de confort del otro. De jóvenes tenés desde el desparpajo de Paco Amoroso y Ca7riel hasta el folklore de Milo J. Hay un montón de gente que anda haciendo cosas, pero sí, puede ser algo con la Sole, que también me queda pendiente, con Lali, algo más pop, con Miranda!, el Chango Spasiuk.

Liniers y Kevin Johasen La dupla se despide de los escenarios por un tiempo. Gentileza Prensa.

- ¿Qué vas a hacer después de que culmine esta gira?

- Ando ya grabando un par de discos. Estoy grabando uno un poquito más introvertido con El Feng Shui Project. Con ellos voy a voy a seguir haciendo proyecto, como le digo yo, mini Gorillaz , mi side project; y a la vez tengo la idea de hacer un disco celebratorio de los 25 años de The Nada, la banda que me acompaña hace tantísimos años haciendo reversiones, versiones con invitados y cosas nuevas. Así que bueno, ahí estamos viendo cuando cuando ven la luz los proyectos, pero creo que a fin de año, por lo menos el proyecto introvertido va a ver la luz.

- ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a Liniers después de tantos años de trabajo y amistad?

- Me parece que tenemos una forma decirnos todo a veces sin hablar, sin decirlo. Nos conocemos, conocemos nuestras riquezas, flaquezas, miserias, cosas lindas. Nos conocemos como personas y nos queremos. Él tiene una una frase que siempre usa que dice que "háganse amigos de Kevin porque es una buena persona y se van a divertir" y a mí me pasa lo mismo con él. Me parece que es un tipo muy generoso, me enseñó a hacer regalos. Él es como muy regalero, muy regalón con libros y cosas, y tiene un disfrute por la vida y por rodearse de gente que hincha a favor de uno también y eso es un gran aliciente.