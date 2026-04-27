Luis Ventura rompió el silencio tras el reclamo en vivo de Susana Giménez en los Martín Fierro

Susana Giménez fue la estrella invitada a los Martín Fierro de la Moda que se realizaron en Telefe y un reclamo en vivo cuando recibió la estatuilla a Ícono de la Moda dejó a todos sorprendidos. Es que fue directo contra Luis Ventura , quien habló sobre lo que pasó.

"¿Dónde están el oro y los brillantes? Luis, me mentiste. No era para mí este... Ah sí, dice Susana" , expresó la conductora, indignada mientras miraba el galardón que no tenía lo que aparentemente había prometido el presidente de APTRA.

En el programa de Moria Casán, Ventura decidió romper el silencio y habló sobre la situación que generó tensión en la premiación: "Hubo una confusión de percepción, pero tiene razón. Él de Susana lo había mandado a distinguir con la aplicación de algunos brillantes, pero el baño de oro era solo para la otra que tiene una base completamente diferente ".

Lo cierto es que el reclamo de la diva de Telefe se viralizó al instante y generó diversas reacciones en las redes sociales. Quien faltó fue Mirtha Legrand, ya que sigue con su cuadro gripal y, por recomendación médica, no la dejaron asistir al evento ni grabar el programa del sábado.

Captura de pantalla 2026-04-27 104741 Luis Ventura habló sobre el reclamo de Susana Giménez. Foto: captura de video / El Trece.

La ganadora del Martín Fierro de Oro justamente fue Juana Viale, quien le dedicó el premio a sus hijos, a su madre y, por supuesto, a su abuela: "Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos, que son los que aguantan a una madre laburadora que muchas veces no está en la casa. A mi madre, que ella trabajó mucho en la moda y me enseñó mucho. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta y es algo que no se verá jamás en la faz de la tierra. Heredé algo que no sé qué es, pero acá está".