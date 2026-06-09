El sorpresivo rating que logró el debut del nuevo programa de canal América conducido por Marina Calabró y Luis Ventura

La señal de aire del Grupo América apostó por un nuevo ciclo de espectáculos, y el estreno tuvo un alentador resultado en el rating.

Canal América hizo un nuevo movimiento en su grilla tras la baja de A la Tarde, y apostó de lleno por un nuevo programa de espectáculos conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. Con la marca de Primicias Ya como sello distintivo, el flamante ciclo debutó con un sorpresivo resultado en el rating.

Ocupando la franja que va entre las 16:30 y las 17:45, esta propuesta busca profundizar los buenos números que viene capitalizando canal América desde las 13 en adelante con envíos como Intrusos y El Diario de Mariana.

En el arranque de Primicias Ya, Calabró y Ventura recibieron como piso en el rating un indicador de 1.8 con el que concluyó la emisión de DDM de este lunes. Con la impronta y experiencia de la dupla que encabeza este programa, y la probada performance que suelen tener los productos de canal América sobre el mundo del espectáculo y los chimentos, la marca lograda en el estreno fue verdaderamente auspiciosa.

Marina Calabró y Luis Ventura potencian el rating de canal América Así comenzó Primicias Ya, el nuevo programa de canal América Concretamente, Primicias Ya conquistó un promedio de 2.0 puntos de rating y quedó tercero en su franja, detrás de sus rivales de Telefe y eltrece, pero imponiéndose sobre sus competidores en El Nueve, ya que enfrenta al tramo final de Los Profesionales con Flor y la primera hora de Escuela de Cocina. Para canal América, la gran meta es garantizarse el tercer puesto en cada segmento del día, a sabiendas de que resulta difícil ganarle a las propuestas de los dos canales que lideran la audiencia. De hecho, en el horario del ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró, la señal de las pelotas tiene al aire un tanque como Gran Hermano: Espiando la casa, mientras que la pantalla del solcito emite entre 16:15 a 18:15 el rendidor y clásico Cuestión de peso.

El dato alentador para canal América es que el debut de Primicias Ya cosechó medio punto más en relación al promedio de rating que venía arañando en su último mes A la Tarde. En este contexto, y teniendo en cuenta que tras Primicias Ya, la grilla de la señal continúa con envíos bien posicionados en la audiencia como América Noticias, Sálvese quien pueda y LAM; la pantalla de aire en cuestión continúa su crecimiento en las mediciones, aventajando a El Nueve por una diferencia cada vez más marcada.