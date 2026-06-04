El durísimo cruce entre dos reconocidos conductores que generó tensión en canal América: "¿Quién sos?"

En las últimas horas estalló una durísima polémica luego de un contundente cruce entre dos conocidos conductores . Se trata de Rodrigo Lussich y Mariano Martínez, quienes protagonizaron un tenso momento en canal América y se viralizó al instante en las redes sociales.

Todo sucedió al aire de Intrusos cuando se encontraban dialogando con el conductor de La Jaula de la Moda. El periodista de Intrusos fue muy crítico por la conducción que realiza el actor frente al ciclo de moda y lo cruzó en vivo : "¿Quién te crees que sos, Lussich? ¿A quién le ganaste? ¿Descubriste la pólvora?" .

En ese momento el silencio se apoderó del aire y Rodrigo Lussich le respondió tajantemente: "A vos conduciendo seguro que te gané porque conduzco hace 20 años. Si estás enojado, vamos a andar mal ".

Tras la dura respuesta, Mariano Martínez quiso llevar tranquilidad diciendo que era una broma: "Te estoy cargando, ¿no te bancás un chiste? ¿Qué te pasa?". En ese instante, el conductor de América le dejó en claro que "no te conozco si estás hablando en serio o no".

El descargo de Rodrigo Lussich tras el cruce

Minutos después, Lussich compartió un video en sus redes hablando de esta discusión y apuntó contra el actor: "Mariano Martínez no me hizo un chiste a mí, me patoteó en vivo e hizo lo que se llama un comentario pasivo-agresivo".

El descargo de Rodrigo Lussich

"Si fue un chiste, no se entendió y la verdad que fue una psicopateada absoluta típica de un cínico", sentenció el conductor de Intrusos sobre el tenso momento que vivió durante la entrevista. También dejó en claro que "reaccionó muy mal, se plantó de una mala manera que hubiera merecido sacarlo del aire".