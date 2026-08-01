Karen Reichardt tomó la decisión más drástica contra Matilda Blanco tras su pelea

Karen Reichardt rompió el silencio tras el cruce con Matilda Blanco en LAM y confirmó su próximo paso.

El fuerte enfrentamiento entre Karen Reichardt y Matilda Blanco en LAM no terminó cuando la diputada abandonó América TV. Después del tenso intercambio que protagonizaron en vivo por el proyecto para regularizar los criaderos y la venta de animales, el conflicto continuó fuera del estudio y sumó un nuevo capítulo.

Durante el debate, la figura de La Libertad Avanza y la asesora de moda cruzaron acusaciones e insultos mientras discutían la iniciativa presentada por la política. La situación fue escalando hasta que Reichardt decidió abandonar el programa, no sin antes lanzar una última frase contra Blanco: "Hacer un proyecto de ley no es ser comerciante, boba. Bruta, sos una bruta".

La diputada y la asesora de moda se cruzaron en LAM. Captura de pantalla Youtube América TV. Horas después de lo ocurrido, Karen Reichardt recurrió a su cuenta de X para anunciar que avanzará por la vía legal contra la asesora de imagen. "¡El lunes le mando la carta documento por sus acusaciones!", afirmó la diputada.

Más tarde, la política volvió a pronunciarse sobre el episodio con otro mensaje, en el que cuestionó el trato que recibió y defendió el proyecto que impulsa.