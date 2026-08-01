"Sos una comprada": la tremenda pelea en vivo a los gritos entre Matilda Blanco y Karen Reichardt que paralizó la televisión

La asesora de moda acorraló a la diputada de La Libertad Avanza en un debate en vivo en LAM este viernes, que terminó de la peor forma.

El clima en LAM cambió por completo este viernes cuando un debate derivó en un fuerte enfrentamiento entre la diputada Karen Reichardt y Matilda Blanco. Lo que comenzó como una charla en el estudio terminó con gritos y acusaciones cruzadas.

El conflicto se desató mientras discutían sobre la regulación de refugios y criaderos de perros. En ese contexto, la crítica de moda cuestionó con dureza la postura de la diputada y le reclamó: "Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales". "Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí", le respondió Reichardt. Sin bajar el tono, la asesora de imagen insistió: "Vos querés legalizar los criaderos".

Esta fue la discusión entre Karen Reichardt y Matilda Blanco en LAM Ante la creciente tensión, Ángel de Brito intentó ordenar la conversación y le pidió a la legisladora que explicara el proyecto que impulsaba. "Yo no me desperté una mañana y dije: 'Ay, a ver, se me ocurre tal cosa'", empezó explicando Karen, pero fue interrumpida otra vez por la experta en moda, que retrucó: "En Buenos Aires los criaderos están prohibidos. ¿Vos sabés que están prohibidos los criaderos?".

A partir de ese momento, el intercambio se volvió cada vez más agresivo y ninguno de los presentes logró frenarlo. "Yo no vine a discutir con vos. ¿Sabés qué? Hubiera venido a discutir con vos, lo hubiera hecho. Primero, si sos una persona más demente. Y segundo, que me insultaste a mí. Entonces ya no me amerita hablar con una persona como vos", lanzó Karen Reichardt. "Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay dieciocho millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Alguien que tiene criaderos siendo vos, sos una comprada. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar", disparó Matilda Blanco.

La discusión entre la diputada y la asesora de moda se dio por la regulación de refugios y criaderos de animales. Captura de pantalla Youtube América TV. Lejos de calmarse, la figura de La Libertad Avanza volvió a la carga con otra crítica: "No, vos no pagás nada. Te quiero ver cuánto das a los refugios. Hay una hipocresía total. Cuando la gente del medio tiene un perrito y se sacan las fotos con los perritos, vos ves proteccionistas que pongan: 'Ah, maltrato, maltrato'". "Sos una ignorante. Tenés que entender que no por todo se puede pagar en esta vida", afirmó la asesora de moda, mientras que la diputada retrucó: "No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta".