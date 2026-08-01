"Sos una comprada": la tremenda pelea en vivo a los gritos entre Matilda Blanco y Karen Reichardt que paralizó la televisión
La asesora de moda acorraló a la diputada de La Libertad Avanza en un debate en vivo en LAM este viernes, que terminó de la peor forma.
El clima en LAM cambió por completo este viernes cuando un debate derivó en un fuerte enfrentamiento entre la diputada Karen Reichardt y Matilda Blanco. Lo que comenzó como una charla en el estudio terminó con gritos y acusaciones cruzadas.
El conflicto se desató mientras discutían sobre la regulación de refugios y criaderos de perros. En ese contexto, la crítica de moda cuestionó con dureza la postura de la diputada y le reclamó: "Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales". "Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí", le respondió Reichardt. Sin bajar el tono, la asesora de imagen insistió: "Vos querés legalizar los criaderos".
Esta fue la discusión entre Karen Reichardt y Matilda Blanco en LAM
Ante la creciente tensión, Ángel de Brito intentó ordenar la conversación y le pidió a la legisladora que explicara el proyecto que impulsaba. "Yo no me desperté una mañana y dije: 'Ay, a ver, se me ocurre tal cosa'", empezó explicando Karen, pero fue interrumpida otra vez por la experta en moda, que retrucó: "En Buenos Aires los criaderos están prohibidos. ¿Vos sabés que están prohibidos los criaderos?".
A partir de ese momento, el intercambio se volvió cada vez más agresivo y ninguno de los presentes logró frenarlo. "Yo no vine a discutir con vos. ¿Sabés qué? Hubiera venido a discutir con vos, lo hubiera hecho. Primero, si sos una persona más demente. Y segundo, que me insultaste a mí. Entonces ya no me amerita hablar con una persona como vos", lanzó Karen Reichardt. "Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. Hay dieciocho millones de perros en la calle. No hay refugios estatales. No tenés ni idea de lo que estás haciendo. Alguien que tiene criaderos siendo vos, sos una comprada. Hay cosas que no se pueden pagar con el dinero, Karen, tenés que aprender, tenés que estudiar", disparó Matilda Blanco.
Lejos de calmarse, la figura de La Libertad Avanza volvió a la carga con otra crítica: "No, vos no pagás nada. Te quiero ver cuánto das a los refugios. Hay una hipocresía total. Cuando la gente del medio tiene un perrito y se sacan las fotos con los perritos, vos ves proteccionistas que pongan: 'Ah, maltrato, maltrato'". "Sos una ignorante. Tenés que entender que no por todo se puede pagar en esta vida", afirmó la asesora de moda, mientras que la diputada retrucó: "No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta".
La discusión continuó con nuevas acusaciones. La experta en moda sostuvo: "Vos querés legalizar la venta de animales. Sí, porque tenés a alguien atrás que está detrás de este proyecto, es obvio. Mirá, mirá. Los refugios se mantienen con la poca plata. Hay gente que no tiene para comer, Karen. ¿Qué le querés cobrar al proteccionismo que no tiene un peso?". Reichardt respondió que Blanco solo buscaba provocar: "Te gusta la chicaneada. No sos una persona seria para hablar de este tema. Me arrepiento de haberte dado mente". Entonces, Matilda mencionó a la mascota del presidente Javier Milei y afirmó: "Te voy a decir una cosa. Todos los perros son Conan. Todos tienen derechos como Conan. ¿Entendés lo que te digo? Frená el discursito que tenés. Vos querés legalizar la venta de animales".
En el tramo final del cruce, Karen Reichardt se dirigió a Ángel de Brito para expresar su hartazgo: "Ángel, esta mujer es insoportable. Sos hipócrita. Yo no puedo avalar estar sentada acá. ¿Cómo me vas a acusar? Porque si vos me acusás de algo, yo te pongo un abogado, porque yo no voy a soportar la gente como vos. Callate la boca, boba, bruta". Por su lado, Matilda Blanco cerró con otra acusación: "Querés que no existan más las razas. Vos querés llenar de perros este país para que dieciocho millones de perros que hay en nuestro país en la calle no tengan a dónde ir. Vos querés regularizar que las personas, esta señora quiere regularizar a las personas que transitan animales. Vos sí vas a tener una carta documento". Acto seguido, Reichardt se levantó de su asiento, se quitó el micrófono y dejó el estudio, dando por terminada la discusión.