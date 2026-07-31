Baby Etchecopar increpó de modo tajante a Máximo Kirchner: "Dejate de joder, andá a laburar"

Luego de que el líder de La Cámpora expresara su deseo de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, Baby Etchecopar le frenó el carro en seco.

Baby Etchecopar cuestionó de manera tajante desde su programa en A24 a Máximo Kirchner, luego de que el titular de La Cámpora ratificara que desde su espacio quieren que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones de 2027.

"Este Máximo me hace acordar a los hijos que por ejemplo la madre es bailarina, y el hijo es el representante. Yo creo que Máximo se ha convertido en el representante de la madre, y vive de la madre. No pudo ser él, no tiene talento, y la representa", comenzó contundente Etchecopar contra Kirchner.

Luego el conductor sumó indignado: "Da vergüenza que semejante pelo... que debe tener unos pelos en los huevos así de largos, esté hablando de la madre, de Cristina. Cortate solo hermano, tené la madurez suficiente para hablar como un hombre".

Baby Etchecopar arremetió contra Máximo Kirchner Siguiendo con su cuestionamiento de la arenga de Máximo Kirchner pidiendo la libertad de la expresidenta, Baby Etchecopar reforzó: "Yo tengo un hijo así, y le diría 'no hablés por mí bolu... dejame a mí solo'".