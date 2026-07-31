Las jugadas fotos en lencería transparente de María Susini que desataron la reacción de Facundo Arana

María Susini sorprendió en Instagram con una jugada producción en ropa interior y cautivó hasta a Facundo Arana.

María Susini volvió a captar la atención de sus seguidores en Instagram con una producción de fotos en blanco y negro que incluso despertó la reacción de Facundo Arana. La modelo compartió una serie de imágenes en las que posó con un sensual conjunto de lencería.

Para la sesión, eligió un body blanco confeccionado en tul transparente con delicados bordados florales. La prenda, de escote en V ultra profundo y breteles finos, resaltó su figura y le dio un aire elegante y sofisticado a la producción.

Susini subió fotos en blanco y negro a su cuenta de Instagram. Instagram Mariasusini. La publicación ya superó los 2500 me gusta en la red social y recibió una gran cantidad de elogios por parte de sus seguidores.

La modelo utilizó un body blanco para la producción. Instagram Mariasusini. "¡¡¡Mery qué diosa!!!", "Hermosa, reina" y "Siempre linda" fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la caja de comentarios.