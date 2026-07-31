La impactante cifra que recauda Camilota con su contenido para adultos y las propuestas más zarpadas que recibe: "500 dólares por..."

En Qué Tupé, la influencer ventiló la fortuna que hace vendiendo contenido para adultos en una reconocida plataforma y los insólitos pedidos que recibe.

Camilota habló sin filtros sobre el presente que vive en una conocida plataforma para adultos y sorprendió al revelar cuánto dinero gana. La influencer estuvo como invitada en el streaming Qué Tupé, donde también contó algunas de las insólitas propuestas que le hacen sus seguidores.

Mientras conversaban sobre su experiencia en la plataforma, una de las personas que la acompañaba destacó el éxito que tuvo desde su desembarco. "En 48 horas Cami hizo dos palos verdes", contaron, al hacer referencia a la cifra que facturó apenas abrió su cuenta.

La joven estuvo presente en el streaming Qué Tupé. Captura de pantalla Youtube PRENDE. En ese contexto, la hermana de Thiago Medina aseguró que recibe pedidos de todo tipo y recordó uno que le llamó especialmente la atención. "El otro día quería que me vaya a la casa a hacerme pasar por su vecina y me daba 500 dólares por chup... las te... ¡Y está todo el día mandándome mensajes!", comentó la joven.

Luego, su acompañante dio otro dato sobre el rendimiento de su perfil en la plataforma. "Cuando lanzamos el OnlyFans ella la rompió. Está actualmente Top 8 mundial", aseguró.