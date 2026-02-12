Desde la cama y en ropa interior, Camilota sorprendió con un comentario hot que se volvió viral: el video

La influencer encendió Instagram con un video que se terminó volviendo viral en las redes sociales por lo inesperado que fue.

Camilota fue participante de Cuestión de peso. Es hermana de Thiago Medina, exconcursante de Gran Hermano.

Camilota volvió a convertirse en tendencia tras publicar un video que no tardó en multiplicarse en redes. Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la influencer compartió en Instagram (@Camioficial94) un clip que sorprendió a sus seguidores por el tono picante y el remate inesperado.

En las imágenes se la ve recostada en su habitación, con luz tenue y un clima relajado. Apoyada sobre una almohada amarilla, con una musculosa blanca estampada, y un collar de caracoles, comenzó a relatar un chiste con aparente seriedad, preparando el terreno para el remate.

Camilota 2 La influencer se volvió viral por un video que subió a Instagram. Instagram Camioficial94. "Me dicen fuego... ¿Saben por qué? Porque siempre estoy alzada... y caliente", dijo la influencer.

La frase generó impacto, pero lo que realmente terminó de impulsar el video fue su reacción inmediata. Apenas terminó el chiste, Camilota no pudo contenerse y estalló en una carcajada sonora que transformó por completo el clima del momento.

Este fue el video que subió Camilota a Instagram Chiste Camilota Entre risas descontroladas y tapándose la boca con la mano, la influencer mostró su costado más espontáneo. Esa risa exagerada y auténtica fue lo que terminó conquistando a sus seguidores.