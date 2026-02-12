Desde la cama y en ropa interior, Camilota sorprendió con un comentario hot que se volvió viral: el video
La influencer encendió Instagram con un video que se terminó volviendo viral en las redes sociales por lo inesperado que fue.
Camilota volvió a convertirse en tendencia tras publicar un video que no tardó en multiplicarse en redes. Fiel a su estilo frontal y sin filtro, la influencer compartió en Instagram (@Camioficial94) un clip que sorprendió a sus seguidores por el tono picante y el remate inesperado.
En las imágenes se la ve recostada en su habitación, con luz tenue y un clima relajado. Apoyada sobre una almohada amarilla, con una musculosa blanca estampada, y un collar de caracoles, comenzó a relatar un chiste con aparente seriedad, preparando el terreno para el remate.
"Me dicen fuego... ¿Saben por qué? Porque siempre estoy alzada... y caliente", dijo la influencer.
La frase generó impacto, pero lo que realmente terminó de impulsar el video fue su reacción inmediata. Apenas terminó el chiste, Camilota no pudo contenerse y estalló en una carcajada sonora que transformó por completo el clima del momento.
Este fue el video que subió Camilota a Instagram
Entre risas descontroladas y tapándose la boca con la mano, la influencer mostró su costado más espontáneo. Esa risa exagerada y auténtica fue lo que terminó conquistando a sus seguidores.
"Me encanta como sos, Cami"; "Que capa, jajaja"; "Te amo, Camila, jajajajajajajajaja", son algunos de los comentarios que le dejaron a la exparticipante de Cuestión de peso.