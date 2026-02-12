La conductora de El Trece sorprendió a todos cuando decidió hacer un ritual en pleno programa junto a una invitada.

Moria Casán sorprendió sin lugar a dudas a todos los que se encontraban presentes en el estudio de El Trece. Es que la conductora decidió realizar un ritual para tener buenas relaciones sexuales con su pareja junto a una duendóloga.

Esto se da en la previa del Día de los Enamorados, que se celebra el próximo sábado. Por este motivo, Moria decidió realizar un ritual en vivo que es llamado el "Ritual del Calzoncillo" junto a una persona experta en estas situaciones y hasta se cortó la luz en pleno estudio.

"Toda señora que quiera estar bien sexualmente y en todo sentido se agarraba un huevo crudo, el calzón usado del hombre para que tenga la energía de la persona", expresó Lililana Chelli en el programa de La One.

El ritual que realizó Moria Casán en pleno vivo Moria Casán realizó un insólito ritual en vivo para tener buenas relaciones sexuales: "Caliente" Luego de esto, junto con un bóxer en la mano, explicó que "se pasaba siete veces en forma de cruz, por adelante y por atrás, y se decía: Caliente, caliente, manténganse la fuente". Ya en el final, Casán decidió tomar la ropa íntima y hacerlo sin problemas.