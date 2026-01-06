El ritual de Tauro, Virgo y Capricornio para atraer amor y dinero

El ritual de abundancia 2026 para signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio, para atraer el amor y el amor.

Los signos del Zodiaco de tierra enfrentan cambios profundos durante este 2026 con mucha fuerza. Tauro, Virgo y Capricornio necesitan herramientas para recibir la fortuna y el cariño en sus vidas diarias. Estos consejos sencillos permiten limpiar la energía negativa acumulada.

Ritual para estos signos del Zodiaco Tauro es un signo paciente y muy ahorrador por naturaleza. Los últimos siete años trajeron lecciones duras y cambios. A partir de mayo la carga quedará en el pasado. Disfruta tus logros con paz y mucha tranquilidad. La estabilidad laboral llega con un acto de fe pequeño. Enciende una vela amarilla cerca de la entrada de tu hogar. Deja que el fuego consuma la cera hasta el final absoluto.

rituales Estos son los rituales de protección que hay que hacer en octubre. Canva Virgo vive una metamorfosis profunda en su mundo de sentimientos. La sensibilidad aumenta y provoca algo de incomodidad en el pecho. Un eclipse lunar obliga a mirar el interior sin juzgar nada. Confiar en la intuición propia es el mejor camino de luz. El afecto de esa persona especial requiere un vínculo simbólico. Amarra una cinta roja en su fotografía con un nudo firme. Duerme con esa imagen bajo tu almohada durante toda una noche. La energía del color rojo despierta el interés del amor.

La cartera debe guardar un secreto para atraer riqueza constante. Coloca un billete de cualquier valor entre tus pertenencias de cuero. Mantén este papel allí hasta el último día del año actual. El dinero llama al dinero cuando el respeto por él existe.

mujer-de-tiro-medio-leyendo-tarot-en-casa Los martes se pueden realizar rituales para atraer la abundancia y properidad. Freepik Abundancia Capricornio tiene desafíos grandes y comienzos llenos de vida pura. Este año prohíbe dejar las tareas pendientes para el día siguiente. La acción inmediata es necesaria para alcanzar el liderazgo tan deseado. Olvida los planes excesivos y actúa con decisión hoy mismo.