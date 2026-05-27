El sencillo ritual con laurel y limón que promete atraer abundancia en junio

Según distintas prácticas vinculadas al Feng Shui y a los rituales energéticos, algunos objetos y elementos naturales pueden ayudar a generar un ambiente más armónico dentro de la casa. Un ritual muy popular para junio de 2026 consiste en colocar un vaso con agua, hojas de laurel y rodajas de limón sobre la mesa del comedor.

La creencia sostiene que el comedor es uno de los espacios donde más energía circula en el hogar. Allí se comparten comidas, reuniones y momentos importantes, por lo que muchas personas consideran que influye en el bienestar general y también en la prosperidad económica.

Dentro de estas prácticas, el agua representa el movimiento y la circulación de la energía. El laurel, en tanto, suele asociarse con la abundancia, el éxito y la protección desde tiempos antiguos. El limón, por su parte, es utilizado en rituales de limpieza energética y equilibrio del ambiente.

Quienes realizan este ritual aseguran que la combinación de los tres elementos ayuda a renovar el clima del hogar y funciona como un símbolo de prosperidad. Además, especialistas en Feng Shui explican que este tipo de acciones también pueden servir como recordatorio de metas personales y económicas.

La preparación es simple. Se recomienda llenar un vaso de vidrio con agua limpia y agregar tres hojas de laurel junto con tres rodajas de limón. Luego, el recipiente debe colocarse en el centro de la mesa del comedor o en un lugar visible de la casa.

Otra de las recomendaciones es renovar el contenido cada tres o cinco días, especialmente si el agua cambia de color o el limón comienza a deteriorarse. Según estas creencias, mantener los elementos frescos ayuda a conservar el sentido simbólico del ritual y aporta sensación de orden y bienestar en el hogar.

Aunque no existen pruebas científicas que demuestren que este tipo de prácticas atraigan dinero o modifiquen la economía personal, el ritual sigue siendo muy elegido por quienes creen en el Feng Shui y en las tradiciones relacionadas con la energía y la abundancia.