Día Mundial del Protector Solar: los errores de aplicación que aceleran el envejecimiento de tu piel
No aplicar la cantidad correcta o no renovarlo cada tanto son los errores comunes que dejan la piel expuesta a todo tipo de daños.
El protector solar se convirtió en el paso innegociable de cualquier rutina de cuidado de piel, pero la mayoría lo está aplicando mal. En pleno Día Mundial del Protector Solar, te revelamos por qué estás dejando tu piel expuesta al envejecimiento prematuro y al daño solar.
La mayoría de las personas aplica solo el 25% o el 50% de la dosis necesaria. Esto reduce drásticamente el nivel de protección prometido en la etiqueta y se deja muchas zonas con un “escudo” débil. Para el rostro, la medida correcta son dos líneas de productos sobre los dedos.
Aplicar el producto diariamente: el truco para no perder protección
Otro error común es no reaplicar el producto. Los filtros solares se degradan por el sol, el sudor y el roce, perdiendo su efectividad a las 2 o 3 horas de uso. La falta de aplicación diaria provoca quemaduras, manchas, envejecimiento y aumenta el riesgo de cáncer a corto plazo.
Zonas clave para aplicar protector solar
Además se olvida aplicar protector solar en orejas, cuello, dorso de las manos, pies, labios, párpados, nuca y axilas. Todas estas zonas, especialmente en verano, quedan expuestas al sol y corren el riesgo de sufrir quemaduras o daño celular. Por eso, a la par de las cremas, existen desodorantes o labiales con protección UV.
Mirar la fecha de vencimiento
El último error es no revisar la fecha de vencimiento de la crema o aerosol. Con el tiempo, los protectores pierden sus filtros UV y la eficacia desaparece. En la mayoría de los casos, la fecha de vencimiento se encuentra en la base o en la costura del producto, aunque se recomienda buscar el ícono de un tarrito abierto con un número seguido de la letra “M” para saber la cantidad de meses que dura un producto desde el primer uso.