En qué meses nacen las personas con mejor sentido del humor, según un estudio

La personalidad de una persona depende de muchos factores, como la crianza, las experiencias y el entorno. Sin embargo, distintas investigaciones científicas analizaron si la época del año en la que alguien nace puede influir en ciertos rasgos vinculados con el humor y las emociones.

Uno de los estudios más difundidos fue realizado por especialistas europeos y encabezado por la psicóloga húngara Xenia Gonda. La investigación analizó a unas 400 personas y encontró algunas coincidencias entre quienes nacieron durante determinadas estaciones del año.

Los resultados señalaron que las personas nacidas en verano tendrían más cambios de humor y una mayor tendencia a estados emocionales variables. Los investigadores relacionaron este comportamiento con un temperamento llamado “ciclotímico”, asociado a cambios rápidos entre entusiasmo y desánimo.

En cambio, quienes nacieron durante la primavera mostraron una actitud más optimista y positiva frente a la vida. Según el estudio, estas personas suelen enfocarse con más facilidad en los aspectos favorables de cada situación y presentan una personalidad más entusiasta.

Los científicos también detectaron otras diferencias . Las personas nacidas en otoño tendrían menor predisposición a rasgos relacionados con la depresión, mientras que quienes nacieron en invierno serían menos propensos a comportamientos irritables durante la adultez.

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En qué meses nacen las personas con mejor humor

Como el trabajo se realizó en Europa, los resultados corresponden a las estaciones del hemisferio norte. Adaptado a la Argentina, el estudio indica que los nacidos entre septiembre y noviembre podrían ser los más optimistas, mientras que quienes cumplen años entre diciembre y febrero tendrían más cambios de humor.

Los investigadores creen que estas diferencias podrían estar vinculadas con las monoaminas, un grupo de neurotransmisores que tiene una función clave en la regulación de las emociones y el estado de ánimo. Entre estas sustancias aparecen la serotonina y la dopamina, dos compuestos relacionados con la sensación de bienestar, la motivación, el placer y las reacciones emocionales de las personas.

La teoría sostiene que algunos factores ambientales, como la exposición a la luz solar, las temperaturas o determinadas condiciones biológicas de cada estación, podrían influir en los niveles de estos neurotransmisores durante las primeras etapas del desarrollo.