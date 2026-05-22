Un estudio reveló el hábito que distingue a los nacidos entre 1981 y 1996

Las personas nacidas entre 1981 y 1996, conocidas como millennials , comparten un hábito que podría influir de manera positiva en su bienestar. Según un estudio realizado por la plataforma Eventbrite, gran parte de esta generación prefiere gastar dinero en experiencias antes que en bienes materiales.

La investigación indicó que el 78% de los millennials elige invertir en momentos compartidos, como viajes, recitales o actividades recreativas. Además, más de la mitad aseguró que hoy destina más dinero que antes a este tipo de planes. Para los especialistas, esta tendencia está relacionada con la importancia que le dan a los recuerdos y a las relaciones personales.

Un estudio reveló el hábito que distingue a los millennials y favorece su bienestar.

A diferencia de otras generaciones, muchos millennials priorizan actividades que les permitan conectarse con otras personas. Los expertos sostienen que las experiencias suelen generar emociones más duraderas que las compras materiales y pueden formar parte de la identidad y la historia personal de cada uno.

Entre las actividades más valoradas aparecen las escapadas de fin de semana, los recitales, los festivales y las salidas gastronómicas. También se destacan los encuentros con amigos o familiares y las propuestas al aire libre. La idea de compartir tiempo y crear recuerdos ocupa un lugar central en las decisiones de consumo de esta generación.

Distintos especialistas en bienestar señalan que las experiencias sociales pueden tener un impacto positivo en el estado de ánimo. El contacto cara a cara y las actividades compartidas ayudan a fortalecer vínculos y reducir la sensación de aislamiento, algo que cobró más importancia en los últimos años.

El estudio de Eventbrite reveló el hábito que favorece el bienestar de los millennials

El estudio también refleja un cambio en la forma de entender el bienestar. Para muchos millennials, sentirse bien no pasa únicamente por tener más objetos o acumular bienes, sino por aprovechar el tiempo libre y generar momentos significativos. Por eso, las experiencias ganan terreno frente a las compras tradicionales.

Aunque cada persona tiene prioridades diferentes, los investigadores sostienen que dedicar tiempo a actividades recreativas y sociales puede contribuir a mejorar la calidad de vida. En ese contexto, esta generación parecen haber incorporado un hábito que combina disfrute, conexión y bienestar emocional.