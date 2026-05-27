Cómo despegar una figurita mal pegada sin romper el álbum

Completar un álbum de figuritas suele convertirse en un momento especial para chicos y grandes. Pero en medio del apuro o la emoción, muchas personas terminan pegando una figurita en el lugar equivocado. Aunque parezca imposible corregirlo, existen algunos trucos simples que ayudan a despegarla sin romper la hoja.

Uno de los métodos más conocidos consiste en usar calor suave. Para eso, muchas personas utilizan un secador de pelo a baja temperatura durante algunos segundos sobre la figurita. El calor ayuda a aflojar el pegamento y permite levantarla con más cuidado.

Recomiendan hacerlo lentamente y sin aplicar demasiada fuerza. Lo ideal es despegar primero una esquina y avanzar de a poco para evitar que el papel del álbum se rompa o quede marcado.

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Otra alternativa es utilizar una pequeña cantidad de vapor. Algunas personas acercan la hoja al vapor de agua caliente durante pocos segundos para humedecer ligeramente el adhesivo. Después, intentan retirar la figurita con paciencia y movimientos suaves.

También aconsejan evitar objetos filosos como cuchillos o tijeras. Estos elementos pueden dañar tanto la figurita como la hoja del álbum. En cambio, se recomienda usar las manos o herramientas finas de plástico para trabajar con mayor precisión.

En caso de que la figurita no pueda despegarse por completo, muchos coleccionistas prefieren dejarla antes de romper la página. Varios coinciden en que actuar rápido aumenta las posibilidades de éxito. Cuanto menos tiempo pase desde que se pegó la figurita, más fácil suele ser retirarla sin causar daños visibles en el álbum.