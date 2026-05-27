Este es el horario en que hay que usar el lavarropas para ahorrar en la factura de la luz

En medio de la suba de las tarifas eléctricas, optimizar el consumo hogareño dejó de ser una opción y pasó a ser una necesidad obligatoria. En este escenario, el lavarropas se ubica en el centro de la escena para ahorrar.

Los expertos señalan que un uso estratégico de este aparato puede inclinar la balanza a favor o en contra a la hora de recibir la factura de luz .

Mover las tareas de lavado hacia los momentos de menor exigencia de la red eléctrica es una de las decisiones más rápidas y efectivas para recortar gastos sin alterar la limpieza de la ropa.

Consejos para que el lavado de las mantas en el lavarropas salga perfecto Foto: SHUTTERSTOCK

Las distribuidoras de energía suelen dividir las 24 horas del día en tres grandes segmentos tarifarios , diseñados para desalentar el consumo en momentos de saturación del sistema y premiar a quienes desplazan su demanda:

Horas Punta (Las más caras): Coinciden con los picos de actividad. Se registran de lunes a viernes en dos bloques: de 10 a 14 y de 18 a 22. Activar el lavarropas en este lapso dispara el gasto debido al alto valor del kilovatio hora ($kWh$).

Horas Llano (Costo intermedio): Son bloques de transición. Funcionan de 08 a 10, de 14 a 18 y al cierre del día, de 22 a 00.

Horas Valle (El momento del ahorro): Es la franja ideal para el bolsillo, comprendida entre las 00 y las 08. Los fines de semana y feriados todas las horas se consideran valle, otorgando total libertad para lavar sin sorpresas en la cuenta.

La eficiencia no solo depende del reloj sino que la forma en que se opera el equipo y el mantenimiento diario influyen de manera directa en el medidor de luz. El proceso de elevar la temperatura del agua se lleva la mayor parte de la energía del ciclo. Priorizar los lavados en frío es ideal para las prendas de uso diario.

Para ropa sin manchas profundas, los programas rápidos reducen drásticamente el tiempo de funcionamiento y el caudal de agua utilizado.

A largo plazo, el recambio del aparato juega un rol decisivo. Aquellos equipos que lucen etiquetas de eficiencia energética clase A o B garantizan un diseño optimizado que utiliza una fracción del agua y la electricidad que demandan los modelos antiguos, amortizando la inversión inicial a través de los meses.