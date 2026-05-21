Cómo quitar los pelos de las mascotas en el lavarropas: 3 trucos infalibles

Quienes conviven con mascotas saben perfectamente lo que significa lidiar con pelos en sillones y ropa. El problema se vuelve más frustrante cuando, después de pasar todo por el lavarropas esperando una solución, las prendas salen de la carga exactamente igual .

Por suerte, existen varios trucos caseros y objetos muy baratos que podés meter directamente dentro del tambor del lavarropas para que atrapen los pelos de perros y gatos de forma automática.

Es uno de los métodos más económicos y efectivos que existen. Antes de hacer la limpieza en el lavarropas , simplemente arrojá una o dos esponjas de cocina comunes y nuevas (las clásicas de doble cara, amarilla y verde) junto con la ropa suelta. La esponja actúa como un imán para los pelos, de esta forma, todos quedan enredados allí.

Toallitas húmedas para bebés

Las toallistas húmedas también pueden cumplir este rol. Colocá entre dos y tres toallitas húmedas adentro del tambor antes de meter la ropa y activar el programa. Gracias a su textura y resistencia, las toallitas flotan entre las prendas a medida que el tambor gira. El material atrapa por estática tanto los pelos como las pelusas más finas.

Esferas de lavado o pelotas de tenis

Las pelotas de tenis también son un método infalible contra los pelos en las prendas de ropa. Al girar, estas pelotas golpean suavemente la ropa. Ese impacto constante ayuda a aflojar las fibras del tejido, haciendo que los pelos incrustados se desprendan mucho más fácil.