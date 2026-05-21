Adiós a la grasa: esto sucede si mezclas limón y bicarbonato de sodio

El limón es más que un ingrediente clave en la cocina ; se consolidó como uno de los recursos más económicos en el mundo de la limpieza ecológica.Este cítrico actúa como un desinfectante natural y un desengrasante sumamente eficaz.

Cuando las propiedades del limón se potencian con los beneficios del bicarbonato de sodio, se genera una fórmula multiuso infalible. Esta combinación se convierte en la alternativa perfecta para sustituir los productos químicos tradicionales y combatir la suciedad más rebelde.

Esta pasta casera es sumamente versátil y ofrece excelentes resultados en diferentes sectores de la casa. Es ideal para remover esas molestas manchas oscuras de café o té que suelen impregnarse en las tazas, vajilla o mesadas de tonos claros.

También funciona como un exfoliante suave que remueve los restos de comida quemada y la grasa adherida en los utensilios de cocina, devolviéndoles el brillo original sin rayar ni dañar los materiales.

Para la desinfección de superficies, esta mezcla sirve para limpiar azulejos, juntas, mesas y encimeras, eliminando bacterias a la vez que absorbe los malos olores del ambiente.

Preparación

Elaborar este limpiador casero es un proceso rápido que requiere pocos elementos. Tomar la cáscara de dos limones medianos, lavarlas bien para eliminar cualquier residuo externo y cortarlas en trozos. Luego colocar las cáscaras en la licuadora junto con media taza de agua y encender el motor hasta lograr que se deshagan por completo.

Después añadir dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio a la preparación y licuar unos segundos más hasta obtener una pasta suave y homogénea.

Una vez lista, se recomienda pasar la mezcla a un frasco de vidrio limpio y con tapa. De este modo, el limpiador estará listo para ser usado de forma directa sobre las superficies cada vez que la rutina de orden lo requiera.