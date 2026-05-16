Receta de muffins de limón: esponjosos y aromáticos

Esta receta de muffins de limón es ideal para quienes buscan una opción fresca, esponjosa y llena de aroma cítrico. Su textura suave y el sabor delicado del limón los convierten en una opción irresistible para desayunos o meriendas. Es una preparación fácil y deliciosa. ¡Manos a la obra!.

Receta para que tus muffins de limón sean perfectos

Receta para que tus muffins de limón sean perfectos

Ingredientes (rinde 12 muffins)

Harina leudante — 250 gramos

Azúcar — 180 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 120 mililitros

Aceite — 100 mililitros

Jugo de limón — 40 mililitros

Ralladura de limón — 4 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear muffins de limón deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

2- Agregar la leche, el aceite, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.

4- Distribuir la mezcla en moldes para muffins hasta 3/4 de su capacidad.

5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados.

6- Dejar enfriar antes de servir los muffins.

Receta ideal para que tus meriendas sean un éxito Receta ideal para que tus meriendas sean un éxito Imagen creada por IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los muffins de limón son una opción fresca y muy aromática para disfrutar en cualquier momento del día. Esta receta logra una textura esponjosa y húmeda con un sabor cítrico equilibrado y delicioso. Son ideales para acompañar el café, el té o el mate, y también para compartir en reuniones o meriendas. Además, se pueden decorar con glasé o azúcar impalpable para un toque extra. Su preparación es rápida y sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir. Estos muffins caseros son prácticos, deliciosos y perfectos para los amantes del limón. ¡A disfrutar!.