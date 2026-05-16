Receta de muffins de limón: esponjosos y aromáticos
La receta ideal de muffins de limón: esponjosidad y aroma cítrico que te encantarán. Para que tus desayunos o meriendas sean increíbles.
Esta receta de muffins de limón es ideal para quienes buscan una opción fresca, esponjosa y llena de aroma cítrico. Su textura suave y el sabor delicado del limón los convierten en una opción irresistible para desayunos o meriendas. Es una preparación fácil y deliciosa. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta: Descubrí una preparación fácil y deliciosa de muffins de limón con textura esponjosa y aroma cítrico.
- Ingredientes: Incluye 250g de harina leudante, 180g de azúcar, 2 huevos, 120ml de leche, 100ml de aceite, 40ml de jugo de limón, ralladura y esencia de vainilla.
- Preparación: Batir huevos y azúcar, agregar líquidos, incorporar harina leudante, hornear a 180°C por 20-25 minutos y dejar enfriar.
Ingredientes (rinde 12 muffins)
- Harina leudante — 250 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 120 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Jugo de limón — 40 mililitros
- Ralladura de limón — 4 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
Paso a paso para crear muffins de limón deliciosos
1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
2- Agregar la leche, el aceite, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.
3- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.
4- Distribuir la mezcla en moldes para muffins hasta 3/4 de su capacidad.
5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados.
6- Dejar enfriar antes de servir los muffins.
De la cocina a la mesa
Los muffins de limón son una opción fresca y muy aromática para disfrutar en cualquier momento del día. Esta receta logra una textura esponjosa y húmeda con un sabor cítrico equilibrado y delicioso. Son ideales para acompañar el café, el té o el mate, y también para compartir en reuniones o meriendas. Además, se pueden decorar con glasé o azúcar impalpable para un toque extra. Su preparación es rápida y sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir. Estos muffins caseros son prácticos, deliciosos y perfectos para los amantes del limón. ¡A disfrutar!.