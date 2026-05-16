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Receta de muffins de limón: esponjosos y aromáticos

La receta ideal de muffins de limón: esponjosidad y aroma cítrico que te encantarán. Para que tus desayunos o meriendas sean increíbles.

Candela Spann

No puedes dejar de probar esta receta de muffins de limón

No puedes dejar de probar esta receta de muffins de limón

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de muffins de limón es ideal para quienes buscan una opción fresca, esponjosa y llena de aroma cítrico. Su textura suave y el sabor delicado del limón los convierten en una opción irresistible para desayunos o meriendas. Es una preparación fácil y deliciosa. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta: Descubrí una preparación fácil y deliciosa de muffins de limón con textura esponjosa y aroma cítrico.
  • Ingredientes: Incluye 250g de harina leudante, 180g de azúcar, 2 huevos, 120ml de leche, 100ml de aceite, 40ml de jugo de limón, ralladura y esencia de vainilla.
  • Preparación: Batir huevos y azúcar, agregar líquidos, incorporar harina leudante, hornear a 180°C por 20-25 minutos y dejar enfriar.
Resumen generado por Thinkindot AI

Receta para que tus muffins de limón sean perfectos
Receta para que tus muffins de lim&oacute;n sean perfectos

Receta para que tus muffins de limón sean perfectos

Ingredientes (rinde 12 muffins)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 120 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Jugo de limón — 40 mililitros
  • Ralladura de limón — 4 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos

Paso a paso para crear muffins de limón deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.

2- Agregar la leche, el aceite, el jugo de limón, la ralladura de limón y la esencia de vainilla.

3- Incorporar la harina leudante y mezclar suavemente.

4- Distribuir la mezcla en moldes para muffins hasta 3/4 de su capacidad.

5- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados.

6- Dejar enfriar antes de servir los muffins.

Receta ideal para que tus meriendas sean un éxito
Receta ideal para que tus meriendas sean un &eacute;xito

Receta ideal para que tus meriendas sean un éxito

De la cocina a la mesa

Los muffins de limón son una opción fresca y muy aromática para disfrutar en cualquier momento del día. Esta receta logra una textura esponjosa y húmeda con un sabor cítrico equilibrado y delicioso. Son ideales para acompañar el café, el o el mate, y también para compartir en reuniones o meriendas. Además, se pueden decorar con glasé o azúcar impalpable para un toque extra. Su preparación es rápida y sencilla, con ingredientes fáciles de conseguir. Estos muffins caseros son prácticos, deliciosos y perfectos para los amantes del limón. ¡A disfrutar!.

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