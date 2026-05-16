Cómo hacer esta receta de sopa de cebolla gratinada paso a paso

Esta receta de sopa de cebolla gratinada es un plato ideal para días frescos. Te enseñamos lel paso a paso para que la disfrutes.

Candela Spann

Esta receta pasará a ser tu aliada

Imagen creada por IA - MDZ

Esta receta de sopa de cebolla gratinada es ideal para quienes buscan un plato clásico, intenso y reconfortante. La cebolla caramelizada y el queso fundido crean una combinación irresistible llena de sabor. Es una preparación perfecta para días frescos o cenas especiales. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Sopa de cebolla: Receta clásica francesa ideal para días frescos o cenas especiales con cebollas caramelizadas y queso gratinado.
  • Ingredientes principales: 5 cebollas, 40g de manteca, 1L de caldo de carne, 100ml de vino blanco, 4 rodajas de pan y 200g de queso gruyere.
  • Preparación: Cocinar cebollas hasta caramelizar, añadir harina, vino y caldo. Servir en cazuelas, cubrir con pan y queso, y gratinar al horno.
Disfruta de esta receta

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Cebolla — 5 unidades
  • Manteca — 40 gramos
  • Caldo de carne — 1 litro
  • Vino blanco — 100 mililitros
  • Pan — 4 rodajas
  • Queso rallado o gruyere — 200 gramos
  • Harina de trigo — 15 gramos
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear sopa de cebolla gratinada deliciosa

1- Cortar las cebollas en pluma fina.

2- Cocinar las cebollas en la manteca a fuego bajo hasta caramelizar.

3- Agregar la harina de trigo y mezclar.

4- Incorporar el vino blanco y cocinar unos minutos.

5- Agregar el caldo de carne y cocinar durante 20 minutos.

6- Condimentar con sal y pimienta.

7- Servir la sopa en cazuelas aptas para horno.

8- Colocar una rodaja de pan y cubrir con el queso.

9- Gratinar en horno hasta que el queso esté dorado.

Receta súper rápida de sopa de cebolla gratinada

De la cocina a la mesa

La sopa de cebolla gratinada es uno de los grandes clásicos de la cocina francesa. Esta receta combina cebollas caramelizadas, caldo sabroso y una capa de queso gratinado que aporta una textura irresistible. Es ideal para días fríos o para servir como entrada elegante en una comida especial. Además, el pan tostado absorbe los sabores y vuelve cada cucharada aún más deliciosa. Su preparación requiere paciencia para caramelizar bien la cebolla, pero el resultado vale totalmente la pena. Esta sopa casera es intensa, reconfortante y perfecta para disfrutar sin apuro. ¡A disfrutar!

