Cómo hacer esta receta de sopa de cebolla gratinada paso a paso
Esta receta de sopa de cebolla gratinada es ideal para quienes buscan un plato clásico, intenso y reconfortante. La cebolla caramelizada y el queso fundido crean una combinación irresistible llena de sabor. Es una preparación perfecta para días frescos o cenas especiales. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Sopa de cebolla: Receta clásica francesa ideal para días frescos o cenas especiales con cebollas caramelizadas y queso gratinado.
- Ingredientes principales: 5 cebollas, 40g de manteca, 1L de caldo de carne, 100ml de vino blanco, 4 rodajas de pan y 200g de queso gruyere.
- Preparación: Cocinar cebollas hasta caramelizar, añadir harina, vino y caldo. Servir en cazuelas, cubrir con pan y queso, y gratinar al horno.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Cebolla — 5 unidades
- Manteca — 40 gramos
- Caldo de carne — 1 litro
- Vino blanco — 100 mililitros
- Pan — 4 rodajas
- Queso rallado o gruyere — 200 gramos
- Harina de trigo — 15 gramos
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear sopa de cebolla gratinada deliciosa
1- Cortar las cebollas en pluma fina.
2- Cocinar las cebollas en la manteca a fuego bajo hasta caramelizar.
3- Agregar la harina de trigo y mezclar.
4- Incorporar el vino blanco y cocinar unos minutos.
5- Agregar el caldo de carne y cocinar durante 20 minutos.
6- Condimentar con sal y pimienta.
7- Servir la sopa en cazuelas aptas para horno.
8- Colocar una rodaja de pan y cubrir con el queso.
9- Gratinar en horno hasta que el queso esté dorado.
De la cocina a la mesa
La sopa de cebolla gratinada es uno de los grandes clásicos de la cocina francesa. Esta receta combina cebollas caramelizadas, caldo sabroso y una capa de queso gratinado que aporta una textura irresistible. Es ideal para días fríos o para servir como entrada elegante en una comida especial. Además, el pan tostado absorbe los sabores y vuelve cada cucharada aún más deliciosa. Su preparación requiere paciencia para caramelizar bien la cebolla, pero el resultado vale totalmente la pena. Esta sopa casera es intensa, reconfortante y perfecta para disfrutar sin apuro. ¡A disfrutar!