La mejor receta de pan francés que hayas probado

Receta de pan francés casero, con corteza crocante y miga suave, ideal para acompañar comidas o preparar sándwiches de forma económica.

Candela Spann

Receta de pan francés casero y económico paso a paso

Esta receta de pan francés casero es ideal para lograr una miga aireada y una corteza crocante, como en panadería. Con pocos ingredientes y un proceso simple, vas a poder preparar un pan clásico en casa. Esta preparación es perfecta para acompañar comidas o hacer sándwiches.

Receta de pan francés crocante
Ingredientes (rinde 3 a 4 panes)

  • Harina de trigo 000 — 1 kilogramo

  • Agua tibia — 600 mililitros

  • Levadura fresca — 25 gramos

  • Sal — 20 gramos

Paso a paso para crear pan francés casero perfecto

1- Disolver la levadura en parte del agua tibia.

2- En un bowl grande, colocar la harina y agregar la sal.

3- Incorporar la levadura disuelta y el resto del agua.

4- Mezclar hasta formar una masa y amasar durante 10 minutos.

5- Dejar reposar la masa tapada durante 1 hora hasta que duplique su tamaño.

6- Dividir la masa en porciones y dar forma alargada tipo baguette.

7- Colocar los panes en una placa enharinada.

8- Hacer cortes superficiales en la superficie.

9- Dejar levar nuevamente durante 30 minutos.

10- Hornear en horno precalentado a 220 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

Receta de pan francés fácil
De la cocina a la mesa

El pan francés casero es un clásico que nunca falla. Esta receta permite obtener un pan con corteza crujiente y un interior suave, ideal para acompañar cualquier comida. Además, es una preparación económica y rendidora, perfecta para el día a día. Hacer pan en casa no solo garantiza frescura, sino también la posibilidad de disfrutar del aroma y la textura recién horneada. Se puede freezar una vez frío y recalentar antes de consumir. Es una opción versátil que combina tanto con preparaciones dulces como saladas, convirtiéndose en un infaltable en la cocina. ¡Al pan pan...!

