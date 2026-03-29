La mejor receta de pan pebete para tus sándwiches
Probá esta receta de pan pebete casero, suave, esponjoso y apenas dulce, ideal para sándwiches clásicos argentinos como jamón y queso.
Esta receta de pan pebete es perfecta para lograr esos pancitos suaves, esponjosos y levemente dulces tan típicos de Argentina. Ideales para sándwiches, especialmente de jamón y queso, son una opción casera deliciosa. Con pocos ingredientes y buen levado, vas a obtener un pan liviano y muy versátil.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina.
- 250 mililitros de leche.
- 25 gramos de levadura fresca.
- 50 gramos de azúcar.
- 50 gramos de manteca.
- 1 huevo.
- 10 gramos de sal.
Paso a paso para crear un pan pebete delicioso
1- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar.
2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal y el huevo.
3- Incorporá la mezcla de levadura y comenzá a amasar.
4- Agregá la manteca y amasá hasta lograr una masa suave.
5- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.
6- Formá bollitos alargados tipo pebete.
7- Colocalos en una placa y dejalos levar nuevamente.
8- Llevá a horno medio hasta que estén apenas dorados.
9- Dejá enfriar antes de usar.
De la cocina a la mesa
Esta receta de pan pebete es ideal para preparar sándwiches caseros con ese toque clásico argentino. Su textura suave y su leve dulzor lo hacen perfecto para combinar con jamón, queso o incluso milanesas. El secreto está en no cocinarlo en exceso para que conserve su miga tierna. Además, podés freezarlos y tener siempre a mano. Simples, rendidores y muy versátiles, perfectos para reuniones, picadas o meriendas. Sin dudas, un básico de la panadería casera que siempre suma. ¡Preparalo!.