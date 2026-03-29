Presenta:

Tendencias

|

Receta

La mejor receta de pan pebete para tus sándwiches

Probá esta receta de pan pebete casero, suave, esponjoso y apenas dulce, ideal para sándwiches clásicos argentinos como jamón y queso.

Candela Spann

Pan pebete argentino: receta fácil y rendidora

Pan pebete argentino: receta fácil y rendidora

TN

Esta receta de pan pebete es perfecta para lograr esos pancitos suaves, esponjosos y levemente dulces tan típicos de Argentina. Ideales para sándwiches, especialmente de jamón y queso, son una opción casera deliciosa. Con pocos ingredientes y buen levado, vas a obtener un pan liviano y muy versátil.

Un clásico argentino que tenés que probar
La receta de el pan pebete tiene un leve sabor dulce.

La receta de el pan pebete tiene un leve sabor dulce.

Rinde: 12 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina.
  • 250 mililitros de leche.
  • 25 gramos de levadura fresca.
  • 50 gramos de azúcar.
  • 50 gramos de manteca.
  • 1 huevo.
  • 10 gramos de sal.

Paso a paso para crear un pan pebete delicioso

1- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar.

2- En un bowl, mezclá la harina, el resto del azúcar, la sal y el huevo.

3- Incorporá la mezcla de levadura y comenzá a amasar.

4- Agregá la manteca y amasá hasta lograr una masa suave.

5- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.

6- Formá bollitos alargados tipo pebete.

7- Colocalos en una placa y dejalos levar nuevamente.

8- Llevá a horno medio hasta que estén apenas dorados.

9- Dejá enfriar antes de usar.

Un clásico argentino que tenés que preparar
Muchas versiones de esta receta usan leche para mayor suavidad.

Muchas versiones de esta receta usan leche para mayor suavidad.

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan pebete es ideal para preparar sándwiches caseros con ese toque clásico argentino. Su textura suave y su leve dulzor lo hacen perfecto para combinar con jamón, queso o incluso milanesas. El secreto está en no cocinarlo en exceso para que conserve su miga tierna. Además, podés freezarlos y tener siempre a mano. Simples, rendidores y muy versátiles, perfectos para reuniones, picadas o meriendas. Sin dudas, un básico de la panadería casera que siempre suma. ¡Preparalo!.

Archivado en

Notas Relacionadas