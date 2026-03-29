La mejor receta de pan pebete para tus sándwiches

Esta receta de pan pebete es perfecta para lograr esos pancitos suaves, esponjosos y levemente dulces tan típicos de Argentina. Ideales para sándwiches , especialmente de jamón y queso , son una opción casera deliciosa. Con pocos ingredientes y buen levado, vas a obtener un pan liviano y muy versátil.

La receta de el pan pebete tiene un leve sabor dulce.

Un clásico argentino que tenés que probar

1- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharada de azúcar .

2- En un bowl, mezclá la harina , el resto del azúcar , la sal y el huevo .

3- Incorporá la mezcla de levadura y comenzá a amasar.

4- Agregá la manteca y amasá hasta lograr una masa suave.

5- Dejá levar hasta que duplique su tamaño.

6- Formá bollitos alargados tipo pebete.

7- Colocalos en una placa y dejalos levar nuevamente.

8- Llevá a horno medio hasta que estén apenas dorados.

9- Dejá enfriar antes de usar.

Un clásico argentino que tenés que preparar Muchas versiones de esta receta usan leche para mayor suavidad. Minuto Neuquén

De la cocina a la mesa

Esta receta de pan pebete es ideal para preparar sándwiches caseros con ese toque clásico argentino. Su textura suave y su leve dulzor lo hacen perfecto para combinar con jamón, queso o incluso milanesas. El secreto está en no cocinarlo en exceso para que conserve su miga tierna. Además, podés freezarlos y tener siempre a mano. Simples, rendidores y muy versátiles, perfectos para reuniones, picadas o meriendas. Sin dudas, un básico de la panadería casera que siempre suma. ¡Preparalo!.