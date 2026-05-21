Huevos rotos con jamón: la receta perfecta para sorprender en casa
Sorprendé a todos con esta increíble receta de huevos rotos con jamón, un clásico renovado. Para que todos disfruten de un plato delicioso.
Los huevos rotos con jamón son uno de los platos más populares y queridos de la gastronomía española. Esta receta destaca por su sencillez y por la combinación irresistible de patatas fritas crujientes, huevos con la yema melosa y un buen jamón serrano, ingredientes que juntos crean un plato lleno de sabor y tradición. ¡Manos a la obra!
En la cocina española, los huevos rotos son una opción habitual tanto en bares como en hogares, ya que requieren pocos ingredientes y ofrecen un resultado espectacular. Con esta delicia, podrás preparar fácilmente un clásico que conquista a todos los comensales, perfecto para compartir como plato principal o como una deliciosa tapa al más puro estilo de España.
FICHA
Ingredientes
- 800 gr de papas
- 4 huevos
- 150 gr de jamón serrano en lonchas
- 500 ml de aceite de oliva suave (para freír)
- Sal a gusto
- Pimienta negra recién molida a gusto (opcional)
- Pela las patatas y córtalas en bastones finos o en rodajas. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y fríe las patatas a fuego medio hasta que queden tiernas y doradas. Retíralas y déjalas escurrir sobre papel de cocina. Añade sal al gusto.
- En la misma sartén, fríe los huevos uno a uno hasta que la clara esté cuajada y la yema permanezca líquida.
- Coloca las patatas fritas en una fuente o plato grande y reparte por encima el jamón serrano en lonchas o trozos.
- Sitúa los huevos fritos sobre las patatas y rompe las yemas con ayuda de un cuchillo y un tenedor para que se mezclen con las patatas y el jamón.
- Espolvorea con pimienta negra recién molida si lo deseas y sirve inmediatamente para disfrutarlo bien caliente.