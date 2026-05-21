Huevos rotos con jamón: la receta perfecta para sorprender en casa

Pasos

Pela las patatas y córtalas en bastones finos o en rodajas. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y fríe las patatas a fuego medio hasta que queden tiernas y doradas. Retíralas y déjalas escurrir sobre papel de cocina. Añade sal al gusto.

En la misma sartén, fríe los huevos uno a uno hasta que la clara esté cuajada y la yema permanezca líquida.

Coloca las patatas fritas en una fuente o plato grande y reparte por encima el jamón serrano en lonchas o trozos.

Sitúa los huevos fritos sobre las patatas y rompe las yemas con ayuda de un cuchillo y un tenedor para que se mezclen con las patatas y el jamón.