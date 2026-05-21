Cocina fácil: con esta receta prepará un cheesecake de frutos rojos irresistible

Pasos

Precalentá el horno a 160 °C. Mezclá las galletitas de vainilla trituradas con la manteca derretida, cubrí la base de un molde desmontable y horneá durante 10 minutos. Dejá enfriar.

Batí el queso crema con el azúcar. Agregá la crema de leche, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y los huevos, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.

Verté la mezcla sobre la base y horneá durante 45 a 55 minutos. Apagá el horno, dejá enfriar el cheesecake dentro con la puerta entreabierta y luego refrigeralo durante al menos 4 horas.

Cociná los frutos rojos con el azúcar para la cobertura y el jugo de limón hasta formar una salsa. Si lo deseás, agregá la fécula de maíz disuelta en agua para espesarla. Dejá enfriar.