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Cocina fácil: con esta receta prepará un cheesecake de frutos rojos irresistible

La tendencia en repostería: te enseñamos la receta para un cheesecake de frutos rojos que enamorará a todos.

Candela Spann

Receta para lucirte de cheesecake de frutos rojos&nbsp;

Receta para lucirte de cheesecake de frutos rojos 

Shutterstock

El cheesecake de frutos rojos es un postre elegante y delicioso que combina una base crocante, un relleno suave y cremoso y una cobertura frutal llena de color y sabor. Esta receta es para quieren sorprender con una preparación irresistible, perfecta para celebraciones, reuniones familiares o simplemente para disfrutar de un momento especial en casa. ¡Manos a la obra!

Dentro del mundo de la cocina dulce, el cheesecake ocupa un lugar privilegiado por su textura delicada y su versatilidad. Los frutos rojos aportan un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, realzando cada bocado y convirtiendo este clásico postre en una opción fresca, vistosa y muy fácil de disfrutar en cualquier época del año.

FICHA

Tiempo de cocción
55 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
6 horas 20 minutos (incluye enfriado y refrigeración)
Modo de cocción
Horneado y refrigerado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Repostería internacional

Ingredientes

  • 250 g de galletitas de vainilla 250 g de galletitas de vainilla
  • 120 g de manteca derretida 120 g de manteca derretida
  • 600 g de queso crema 600 g de queso crema
  • 200 g de azúcar 200 g de azúcar
  • 200 ml de crema de leche 200 ml de crema de leche
  • 3 huevos 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 300 g de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos y moras) 300 g de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos y moras)
  • 80 g de azúcar para la cobertura 80 g de azúcar para la cobertura
  • 2 cucharadas de jugo de limón 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharada de fécula de maíz (opcional) 1 cucharada de fécula de maíz (opcional)
  • Hojas de menta para decorar (opcional) Hojas de menta para decorar (opcional)
Pasos
  • Precalentá el horno a 160 °C. Mezclá las galletitas de vainilla trituradas con la manteca derretida, cubrí la base de un molde desmontable y horneá durante 10 minutos. Dejá enfriar. Precalentá el horno a 160 °C. Mezclá las galletitas de vainilla trituradas con la manteca derretida, cubrí la base de un molde desmontable y horneá durante 10 minutos. Dejá enfriar.
  • Batí el queso crema con el azúcar. Agregá la crema de leche, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y los huevos, mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Batí el queso crema con el azúcar. Agregá la crema de leche, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y los huevos, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
  • Verté la mezcla sobre la base y horneá durante 45 a 55 minutos. Apagá el horno, dejá enfriar el cheesecake dentro con la puerta entreabierta y luego refrigeralo durante al menos 4 horas. Verté la mezcla sobre la base y horneá durante 45 a 55 minutos. Apagá el horno, dejá enfriar el cheesecake dentro con la puerta entreabierta y luego refrigeralo durante al menos 4 horas.
  • Cociná los frutos rojos con el azúcar para la cobertura y el jugo de limón hasta formar una salsa. Si lo deseás, agregá la fécula de maíz disuelta en agua para espesarla. Dejá enfriar. Cociná los frutos rojos con el azúcar para la cobertura y el jugo de limón hasta formar una salsa. Si lo deseás, agregá la fécula de maíz disuelta en agua para espesarla. Dejá enfriar.
  • Cubrí el cheesecake con la salsa de frutos rojos, decorá con hojas de menta si lo deseás y serví bien frío. Cubrí el cheesecake con la salsa de frutos rojos, decorá con hojas de menta si lo deseás y serví bien frío.

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