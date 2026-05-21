Cocina fácil: con esta receta prepará un cheesecake de frutos rojos irresistible
La tendencia en repostería: te enseñamos la receta para un cheesecake de frutos rojos que enamorará a todos.
El cheesecake de frutos rojos es un postre elegante y delicioso que combina una base crocante, un relleno suave y cremoso y una cobertura frutal llena de color y sabor. Esta receta es para quieren sorprender con una preparación irresistible, perfecta para celebraciones, reuniones familiares o simplemente para disfrutar de un momento especial en casa. ¡Manos a la obra!
Dentro del mundo de la cocina dulce, el cheesecake ocupa un lugar privilegiado por su textura delicada y su versatilidad. Los frutos rojos aportan un equilibrio perfecto entre dulzura y acidez, realzando cada bocado y convirtiendo este clásico postre en una opción fresca, vistosa y muy fácil de disfrutar en cualquier época del año.
FICHA
Ingredientes
- 250 g de galletitas de vainilla
- 120 g de manteca derretida
- 600 g de queso crema
- 200 g de azúcar
- 200 ml de crema de leche
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 300 g de frutos rojos (frutillas, frambuesas, arándanos y moras)
- 80 g de azúcar para la cobertura
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de fécula de maíz (opcional)
- Hojas de menta para decorar (opcional)
- Precalentá el horno a 160 °C. Mezclá las galletitas de vainilla trituradas con la manteca derretida, cubrí la base de un molde desmontable y horneá durante 10 minutos. Dejá enfriar.
- Batí el queso crema con el azúcar. Agregá la crema de leche, la esencia de vainilla, la ralladura de limón y los huevos, mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Verté la mezcla sobre la base y horneá durante 45 a 55 minutos. Apagá el horno, dejá enfriar el cheesecake dentro con la puerta entreabierta y luego refrigeralo durante al menos 4 horas.
- Cociná los frutos rojos con el azúcar para la cobertura y el jugo de limón hasta formar una salsa. Si lo deseás, agregá la fécula de maíz disuelta en agua para espesarla. Dejá enfriar.
- Cubrí el cheesecake con la salsa de frutos rojos, decorá con hojas de menta si lo deseás y serví bien frío.