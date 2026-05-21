Sorprendé este 25 de mayo con unos ricos pastelitos caseros: la receta

Los pastelitos criollos son el dulce que acompaña el mate en cualquier festejo patrio. De masa hojaldrada fina y relleno de dulce de batata o membrillo, se fríen en abundante grasa hasta que inflan y quedan dorados y crujientes. El truco de la receta está en el corte, ya que las puntas deben sellarse bien para que el dulce no se escape en la fritura, pero las tiras laterales deben quedar abiertas para que el aire entre y haga inflar la masa. ¡Manos a la obra!