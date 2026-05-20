Receta de muffins de chocolate sin TACC: fáciles y deliciosos
La clave para unos muffins de chocolate sin TACC esponjosos y llenos de sabor: una receta fácil de seguir.
Esta receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC es ideal para quienes buscan una opción apta para celíacos, húmeda y llena de sabor. El cacao y las chispas de chocolate crean una combinación irresistible. Es muy fácil y perfecta para meriendas o desayunos especiales. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 muffins)
- Premezcla sin TACC — 250 gramos
- Cacao amargo — 40 gramos
- Azúcar — 180 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 180 mililitros
- Aceite — 100 mililitros
- Polvo de hornear sin TACC — 10 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Chispas de chocolate sin TACC — 120 gramos
Paso a paso para crear muffins de chocolate con chispas sin TACC deliciosos
1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.
2- Agregar la leche y el aceite.
3- Incorporar la premezcla sin TACC, el cacao amargo y el polvo de hornear sin TACC.
4- Mezclar suavemente hasta integrar.
5- Agregar las chispas de chocolate sin TACC.
6- Distribuir la mezcla en moldes para muffins hasta 3/4 de su capacidad.
7- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén cocidos.
8- Dejar enfriar antes de servir los muffins.
De la cocina a la mesa
Los muffins de chocolate con chispas sin TACC son una opción deliciosa para disfrutar algo dulce y apto para celíacos. Esta receta logra una textura húmeda y esponjosa con un intenso sabor a chocolate. Las chispas aportan un extra irresistible en cada bocado. Son ideales para desayunos, meriendas o para compartir en reuniones y celebraciones. Además, se preparan fácilmente con ingredientes aptos y accesibles. Estos muffins caseros son prácticos, rendidores y perfectos para quienes buscan opciones sin gluten sin resignar sabor ni textura. ¡A disfrutar!.