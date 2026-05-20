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Receta de muffins de chocolate sin TACC: fáciles y deliciosos

La clave para unos muffins de chocolate sin TACC esponjosos y llenos de sabor: una receta fácil de seguir.

Candela Spann

Receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC

Receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC

Shutterstock

Esta receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC es ideal para quienes buscan una opción apta para celíacos, húmeda y llena de sabor. El cacao y las chispas de chocolate crean una combinación irresistible. Es muy fácil y perfecta para meriendas o desayunos especiales. ¡Manos a la obra!.

Deliciosa receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC
Deliciosa receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC

Deliciosa receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC

Ingredientes (rinde 12 muffins)

  • Premezcla sin TACC — 250 gramos
  • Cacao amargo — 40 gramos
  • Azúcar — 180 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 180 mililitros
  • Aceite — 100 mililitros
  • Polvo de hornear sin TACC — 10 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Chispas de chocolate sin TACC — 120 gramos

Paso a paso para crear muffins de chocolate con chispas sin TACC deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.

2- Agregar la leche y el aceite.

3- Incorporar la premezcla sin TACC, el cacao amargo y el polvo de hornear sin TACC.

4- Mezclar suavemente hasta integrar.

5- Agregar las chispas de chocolate sin TACC.

6- Distribuir la mezcla en moldes para muffins hasta 3/4 de su capacidad.

7- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén cocidos.

8- Dejar enfriar antes de servir los muffins.

Súper chocolatosa esta receta sin TACC
Súper chocolatosa esta receta sin TACC

Súper chocolatosa esta receta sin TACC

De la cocina a la mesa

Los muffins de chocolate con chispas sin TACC son una opción deliciosa para disfrutar algo dulce y apto para celíacos. Esta receta logra una textura húmeda y esponjosa con un intenso sabor a chocolate. Las chispas aportan un extra irresistible en cada bocado. Son ideales para desayunos, meriendas o para compartir en reuniones y celebraciones. Además, se preparan fácilmente con ingredientes aptos y accesibles. Estos muffins caseros son prácticos, rendidores y perfectos para quienes buscan opciones sin gluten sin resignar sabor ni textura. ¡A disfrutar!.

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