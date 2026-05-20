Receta de muffins de chocolate sin TACC: fáciles y deliciosos

Esta receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC es ideal para quienes buscan una opción apta para celíacos, húmeda y llena de sabor. El cacao y las chispas de chocolate crean una combinación irresistible. Es muy fácil y perfecta para meriendas o desayunos especiales. ¡Manos a la obra!.

Deliciosa receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC

Deliciosa receta de muffins de chocolate con chispas sin TACC

Ingredientes (rinde 12 muffins)

Premezcla sin TACC — 250 gramos

Cacao amargo — 40 gramos

Azúcar — 180 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 180 mililitros

Aceite — 100 mililitros

Polvo de hornear sin TACC — 10 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Chispas de chocolate sin TACC — 120 gramos

Paso a paso para crear muffins de chocolate con chispas sin TACC deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.

2- Agregar la leche y el aceite.

3- Incorporar la premezcla sin TACC, el cacao amargo y el polvo de hornear sin TACC.

4- Mezclar suavemente hasta integrar.

5- Agregar las chispas de chocolate sin TACC.

6- Distribuir la mezcla en moldes para muffins hasta 3/4 de su capacidad.

7- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén cocidos.

8- Dejar enfriar antes de servir los muffins.

Súper chocolatosa esta receta sin TACC Súper chocolatosa esta receta sin TACC Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los muffins de chocolate con chispas sin TACC son una opción deliciosa para disfrutar algo dulce y apto para celíacos. Esta receta logra una textura húmeda y esponjosa con un intenso sabor a chocolate. Las chispas aportan un extra irresistible en cada bocado. Son ideales para desayunos, meriendas o para compartir en reuniones y celebraciones. Además, se preparan fácilmente con ingredientes aptos y accesibles. Estos muffins caseros son prácticos, rendidores y perfectos para quienes buscan opciones sin gluten sin resignar sabor ni textura. ¡A disfrutar!.