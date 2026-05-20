Presenta:

Estilo

|

Receta

Cómo hacer una rica torta de chocolate: receta paso a paso

Descubrí la receta definitiva para preparar una deliciosa torta de chocolate en casa. Un paso a paso súper fácil de seguir.

MDZ Estilo

Prepará la torta de chocolate más rica.

Prepará la torta de chocolate más rica.

Esta torta es un clásico que tenés que aprender a preparar. El truco de esta receta está en usar cacao amargo en polvo en lugar de chocolate derretido, porque hidrata la masa sin añadir grasa extra y da un color negro profundo. El aceite en lugar de manteca mantiene la humedad por días, y el café caliente potencia el sabor del cacao sin que sepa a café. Servila espolvoreada con azúcar impalpable, con una bocha de helado al lado o simplemente así, en porciones generosas para la merienda. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde de 24 cm)

  • 2 tazas de harina 0000
  • 1 taza de cacao amargo en polvo
  • 1 y 1/2 tazas de azúcar
  • 1/2 taza de aceite neutro
  • 1 taza de café caliente (o agua hirviendo)
  • 1 taza de leche
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharadita de sal
torta de chocolate (6).JPG
La torta de chocolate más rica.

La torta de chocolate más rica.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Enmantecá y enhariná el molde, o forralo con papel manteca.
  2. En un bowl grande, tamizá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá el azúcar y mezclá bien.
  3. Hacé un hueco en el centro. Verté el aceite, los huevos batidos, la leche, la vainilla y el café caliente. Mezclá con batidor manual o espátula hasta integrar. La mezcla será líquida y brillante: es correcto.
  4. Verté en el molde. Horneá 35-40 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo. La superficie va a agrietarse levemente.
  5. Dejá reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. La torta se corta mejor al día siguiente pero es irresistible tibia.
  6. Espolvoreá azúcar impalpable. ¡Y listo!

Archivado en

Notas Relacionadas