Cómo hacer una rica torta de chocolate: receta paso a paso

Esta torta es un clásico que tenés que aprender a preparar. El truco de esta receta está en usar cacao amargo en polvo en lugar de chocolate derretido, porque hidrata la masa sin añadir grasa extra y da un color negro profundo. El aceite en lugar de manteca mantiene la humedad por días, y el café caliente potencia el sabor del cacao sin que sepa a café. Servila espolvoreada con azúcar impalpable, con una bocha de helado al lado o simplemente así, en porciones generosas para la merienda. ¡Manos a la obra!