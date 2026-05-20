Cómo hacer una rica torta de chocolate: receta paso a paso
Descubrí la receta definitiva para preparar una deliciosa torta de chocolate en casa. Un paso a paso súper fácil de seguir.
Esta torta es un clásico que tenés que aprender a preparar. El truco de esta receta está en usar cacao amargo en polvo en lugar de chocolate derretido, porque hidrata la masa sin añadir grasa extra y da un color negro profundo. El aceite en lugar de manteca mantiene la humedad por días, y el café caliente potencia el sabor del cacao sin que sepa a café. Servila espolvoreada con azúcar impalpable, con una bocha de helado al lado o simplemente así, en porciones generosas para la merienda. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de cacao amargo en polvo
- 1 y 1/2 tazas de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- 1 taza de café caliente (o agua hirviendo)
- 1 taza de leche
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Enmantecá y enhariná el molde, o forralo con papel manteca.
- En un bowl grande, tamizá la harina, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá el azúcar y mezclá bien.
- Hacé un hueco en el centro. Verté el aceite, los huevos batidos, la leche, la vainilla y el café caliente. Mezclá con batidor manual o espátula hasta integrar. La mezcla será líquida y brillante: es correcto.
- Verté en el molde. Horneá 35-40 minutos hasta que al insertar un palillo en el centro salga con migas húmedas pero no crudo. La superficie va a agrietarse levemente.
- Dejá reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar sobre una rejilla. La torta se corta mejor al día siguiente pero es irresistible tibia.
- Espolvoreá azúcar impalpable. ¡Y listo!