Empanadas cortadas a cuchillo: la receta perfecta para el 25 de Mayo
Las empanadas cortadas a cuchillo son la elección ideal para conmemorar el 25 de Mayo. Una receta tradicional que rescata el sabor criollo.
Esta receta de empanadas cortadas a cuchillo tradicionales para el 25 de Mayo es ideal para celebrar una de las fechas patrias más importantes de Argentina. El relleno jugoso y bien condimentado mantiene todo el sabor criollo clásico. Es una preparación perfecta para reuniones familiares y festejos patrios. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 24 empanadas)
- Carne vacuna cortada a cuchillo — 1 kilogramo
- Tapas para empanadas — 24 unidades
- Cebolla — 4 unidades
- Morrón rojo — 1 unidad
- Grasa vacuna o aceite — 80 gramos
- Huevo duro — 3 unidades
- Aceitunas verdes — 100 gramos
- Pimentón — 5 gramos
- Comino — 3 gramos
- Ají molido — 2 gramos
- Sal — 8 gramos
- Pimienta — 3 gramos
- Caldo de carne — 150 mililitros
Paso a paso para crear empanadas cortadas a cuchillo deliciosas
1- Cortar la carne vacuna en cubos pequeños usando cuchillo.
2- Picar la cebolla y el morrón rojo.
3- Calentar la grasa vacuna y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.
4- Agregar la carne y cocinar brevemente para mantenerla jugosa.
5- Incorporar el pimentón, el comino, el ají molido, la sal y la pimienta.
6- Agregar el caldo de carne y cocinar unos minutos más.
7- Dejar enfriar el relleno y agregar el huevo duro picado y las aceitunas verdes.
8- Rellenar las tapas y realizar el repulgue tradicional.
9- Hornear a 220 °C durante 15 a 20 minutos hasta dorar las empanadas.
De la cocina a la mesa
Las empanadas cortadas a cuchillo son uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina y una verdadera tradición del 25 de Mayo. Esta receta mantiene el clásico relleno jugoso, bien condimentado y preparado con carne cortada manualmente para conservar toda su textura. Son ideales para reuniones familiares, peñas y celebraciones patrias. Además, el toque de huevo duro y aceitunas aporta el sabor típico de las versiones criollas tradicionales. Estas empanadas caseras son abundantes, sabrosas y perfectas para compartir una fecha tan especial con comida bien argentina. ¡A festejar!.