Empanadas cortadas a cuchillo: la receta perfecta para el 25 de Mayo

Esta receta de empanadas cortadas a cuchillo tradicionales para el 25 de Mayo es ideal para celebrar una de las fechas patrias más importantes de Argentina. El relleno jugoso y bien condimentado mantiene todo el sabor criollo clásico. Es una preparación perfecta para reuniones familiares y festejos patrios. ¡Manos a la obra!.

Receta tradicional de empanadas de carne cortada a cuchillo

Receta tradicional de empanadas de carne cortada a cuchillo

Ingredientes (rinde 24 empanadas)

Carne vacuna cortada a cuchillo — 1 kilogramo

Tapas para empanadas — 24 unidades

Cebolla — 4 unidades

Morrón rojo — 1 unidad

Grasa vacuna o aceite — 80 gramos

Huevo duro — 3 unidades

Aceitunas verdes — 100 gramos

Pimentón — 5 gramos

Comino — 3 gramos

Ají molido — 2 gramos

Sal — 8 gramos

Pimienta — 3 gramos

Caldo de carne — 150 mililitros

Paso a paso para crear empanadas cortadas a cuchillo deliciosas

1- Cortar la carne vacuna en cubos pequeños usando cuchillo.

2- Picar la cebolla y el morrón rojo.

3- Calentar la grasa vacuna y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos.

4- Agregar la carne y cocinar brevemente para mantenerla jugosa.

5- Incorporar el pimentón, el comino, el ají molido, la sal y la pimienta.

6- Agregar el caldo de carne y cocinar unos minutos más.

7- Dejar enfriar el relleno y agregar el huevo duro picado y las aceitunas verdes.

8- Rellenar las tapas y realizar el repulgue tradicional.

9- Hornear a 220 °C durante 15 a 20 minutos hasta dorar las empanadas.

Receta para festejar este 25 de Mayo Receta para festejar este 25 de Mayo Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las empanadas cortadas a cuchillo son uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina y una verdadera tradición del 25 de Mayo. Esta receta mantiene el clásico relleno jugoso, bien condimentado y preparado con carne cortada manualmente para conservar toda su textura. Son ideales para reuniones familiares, peñas y celebraciones patrias. Además, el toque de huevo duro y aceitunas aporta el sabor típico de las versiones criollas tradicionales. Estas empanadas caseras son abundantes, sabrosas y perfectas para compartir una fecha tan especial con comida bien argentina. ¡A festejar!.