Receta de tarta de arroz con leche: postre cremoso y tradicional
Receta de tarta de arroz con leche, un postre cremoso y tradicional, perfecto para disfrutar en meriendas y celebraciones caseras.
La receta de tarta de arroz con leche combina la cremosidad del clásico postre tradicional con una presentación más elegante y especial. Su suave textura y el aroma de canela y limón la convierten en una opción deliciosa para compartir. Es perfecta para celebraciones, meriendas o como postre casero lleno de sabor.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 1 lámina de masa quebrada
- 150 g de arroz redondo
- 1 litro de leche
- 150 g de azúcar
- 1 rama de canela
- La piel de 1 limón
- 3 huevos
- 50 g de mantequilla
- Canela en polvo para decorar
Paso a paso para crear una tarta de arroz con leche deliciosa
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Forra un molde con la masa quebrada y pincha la base con un tenedor.
- Calienta la leche junto con la canela y la piel de limón.
- Añade el arroz y cocina a fuego lento durante 30–35 minutos, removiendo con frecuencia.
- Incorpora el azúcar y la mantequilla, mezclando bien.
- Retira la canela y el limón y deja templar.
- Añade los huevos batidos y mezcla hasta integrar.
- Vierte la preparación sobre la masa quebrada.
- Hornea durante 35 minutos aproximadamente hasta que cuaje y se dore ligeramente.
- Deja enfriar y espolvorea canela antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La tarta de arroz con leche es una deliciosa reinterpretación de uno de los postres más tradicionales de la gastronomía española. Su textura cremosa y su suave sabor a canela y limón la convierten en una opción perfecta para quienes disfrutan de los dulces caseros y reconfortantes. Además, su presentación en forma de tarta aporta un toque especial y elegante, ideal para celebraciones o reuniones familiares. Esta receta combina sencillez y tradición, utilizando ingredientes básicos que dan como resultado un postre lleno de sabor y personalidad. Puede servirse fría o a temperatura ambiente, acompañada de café o té. Sin duda, es una forma original y deliciosa de disfrutar el clásico arroz con leche en una versión diferente y muy especial. ¡Y a disfrutar!.