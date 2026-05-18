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Receta de tarta de arroz con leche: postre cremoso y tradicional

Receta de tarta de arroz con leche, un postre cremoso y tradicional, perfecto para disfrutar en meriendas y celebraciones caseras.

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Receta ideal para reuniones

Receta ideal para reuniones

Imagen creada con IA - MDZ

La receta de tarta de arroz con leche combina la cremosidad del clásico postre tradicional con una presentación más elegante y especial. Su suave textura y el aroma de canela y limón la convierten en una opción deliciosa para compartir. Es perfecta para celebraciones, meriendas o como postre casero lleno de sabor.

Con esta receta prepara el mejor postre
Con esta receta prepara el mejor postre

Con esta receta prepara el mejor postre

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 1 lámina de masa quebrada
  • 150 g de arroz redondo
  • 1 litro de leche
  • 150 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • La piel de 1 limón
  • 3 huevos
  • 50 g de mantequilla
  • Canela en polvo para decorar

Paso a paso para crear una tarta de arroz con leche deliciosa

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Forra un molde con la masa quebrada y pincha la base con un tenedor.
  • Calienta la leche junto con la canela y la piel de limón.
  • Añade el arroz y cocina a fuego lento durante 30–35 minutos, removiendo con frecuencia.
  • Incorpora el azúcar y la mantequilla, mezclando bien.
  • Retira la canela y el limón y deja templar.
  • Añade los huevos batidos y mezcla hasta integrar.
  • Vierte la preparación sobre la masa quebrada.
  • Hornea durante 35 minutos aproximadamente hasta que cuaje y se dore ligeramente.
  • Deja enfriar y espolvorea canela antes de servir.

Con una preparación sencilla prepara esta receta
Con una preparaci&oacute;n sencilla prepara esta receta

Con una preparación sencilla prepara esta receta

De la cocina a tu mesa

La tarta de arroz con leche es una deliciosa reinterpretación de uno de los postres más tradicionales de la gastronomía española. Su textura cremosa y su suave sabor a canela y limón la convierten en una opción perfecta para quienes disfrutan de los dulces caseros y reconfortantes. Además, su presentación en forma de tarta aporta un toque especial y elegante, ideal para celebraciones o reuniones familiares. Esta receta combina sencillez y tradición, utilizando ingredientes básicos que dan como resultado un postre lleno de sabor y personalidad. Puede servirse fría o a temperatura ambiente, acompañada de café o . Sin duda, es una forma original y deliciosa de disfrutar el clásico arroz con leche en una versión diferente y muy especial. ¡Y a disfrutar!.

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