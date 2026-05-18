Receta de tarta de arroz con leche: postre cremoso y tradicional

La receta de tarta de arroz con leche combina la cremosidad del clásico postre tradicional con una presentación más elegante y especial. Su suave textura y el aroma de canela y limón la convierten en una opción deliciosa para compartir. Es perfecta para celebraciones, meriendas o como postre casero lleno de sabor.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

1 lámina de masa quebrada

150 g de arroz redondo

1 litro de leche

150 g de azúcar

1 rama de canela

La piel de 1 limón

3 huevos

50 g de mantequilla

Canela en polvo para decorar

Paso a paso para crear una tarta de arroz con leche deliciosa

Precalienta el horno a 180 °C.

Forra un molde con la masa quebrada y pincha la base con un tenedor.

quebrada y pincha la base con un tenedor. Calienta la leche junto con la canela y la piel de limón .

junto con la y la piel de . Añade el arroz y cocina a fuego lento durante 30–35 minutos, removiendo con frecuencia.

y cocina a fuego lento durante 30–35 minutos, removiendo con frecuencia. Incorpora el azúcar y la mantequilla , mezclando bien.

y la , mezclando bien. Retira la canela y el limón y deja templar.

y el y deja templar. Añade los huevos batidos y mezcla hasta integrar.

batidos y mezcla hasta integrar. Vierte la preparación sobre la masa quebrada.

quebrada. Hornea durante 35 minutos aproximadamente hasta que cuaje y se dore ligeramente.

Deja enfriar y espolvorea canela antes de servir.

Con una preparación sencilla prepara esta receta Con una preparación sencilla prepara esta receta Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a tu mesa

La tarta de arroz con leche es una deliciosa reinterpretación de uno de los postres más tradicionales de la gastronomía española. Su textura cremosa y su suave sabor a canela y limón la convierten en una opción perfecta para quienes disfrutan de los dulces caseros y reconfortantes. Además, su presentación en forma de tarta aporta un toque especial y elegante, ideal para celebraciones o reuniones familiares. Esta receta combina sencillez y tradición, utilizando ingredientes básicos que dan como resultado un postre lleno de sabor y personalidad. Puede servirse fría o a temperatura ambiente, acompañada de café o té. Sin duda, es una forma original y deliciosa de disfrutar el clásico arroz con leche en una versión diferente y muy especial. ¡Y a disfrutar!.