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¡No corras al súper! receta de queso crema casero para lucirte

Con esta sencilla receta, aprenderás a preparar un delicioso queso crema casero sin necesidad de comprarlo.

Candela Spann

Seguí todos los pasos de esta receta para preparar queso crema casero

Seguí todos los pasos de esta receta para preparar queso crema casero

Shutterstock

Esta receta de queso crema casero es ideal para quienes buscan una opción fresca, suave y fácil de preparar. Su textura cremosa y sabor delicado lo convierten en un ingrediente perfecto para untar o usar en preparaciones dulces y saladas. Es práctico y muy versátil. ¡Manos a la obra!.

Deliciosa receta de queso crema
Deliciosa receta de queso crema

Deliciosa receta de queso crema

Ingredientes (rinde 400 gramos aprox.)

  • Leche entera — 1 litro
  • Crema de leche — 250 mililitros
  • Jugo de limón — 40 mililitros
  • Sal — 3 gramos

Paso a paso para crear queso crema casero delicioso

1- Colocar la leche entera y la crema de leche en una olla.

2- Calentar a fuego medio sin dejar hervir.

3- Agregar el jugo de limón y mezclar suavemente hasta que la preparación se corte.

4- Retirar del fuego y dejar reposar 10 minutos.

5- Colar usando una tela fina o filtro para separar el suero.

6- Agregar la sal y mezclar.

7- Procesar o batir hasta lograr una textura cremosa.

8- Llevar el queso crema a la heladera antes de servir.

Súper fácil esta receta de queso crema
Súper fácil esta receta de queso crema

Súper fácil esta receta de queso crema

De la cocina a la mesa

El queso crema casero es una preparación simple y muy útil para tener siempre disponible en la cocina. Esta receta logra una textura suave y cremosa ideal para untar panes, preparar cheesecakes o sumar a recetas saladas. Además, se elabora con pocos ingredientes y sin aditivos. Su sabor fresco y delicado permite combinarlo con hierbas, frutas o especias según el gusto. También se conserva bien en heladera durante varios días. Este queso crema hecho en casa es práctico, económico y perfecto para quienes disfrutan de preparaciones artesanales. ¡A disfrutar!.

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