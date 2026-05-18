¡No corras al súper! receta de queso crema casero para lucirte
Con esta sencilla receta, aprenderás a preparar un delicioso queso crema casero sin necesidad de comprarlo.
Esta receta de queso crema casero es ideal para quienes buscan una opción fresca, suave y fácil de preparar. Su textura cremosa y sabor delicado lo convierten en un ingrediente perfecto para untar o usar en preparaciones dulces y saladas. Es práctico y muy versátil. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 400 gramos aprox.)
- Leche entera — 1 litro
- Crema de leche — 250 mililitros
- Jugo de limón — 40 mililitros
- Sal — 3 gramos
Paso a paso para crear queso crema casero delicioso
1- Colocar la leche entera y la crema de leche en una olla.
2- Calentar a fuego medio sin dejar hervir.
3- Agregar el jugo de limón y mezclar suavemente hasta que la preparación se corte.
4- Retirar del fuego y dejar reposar 10 minutos.
5- Colar usando una tela fina o filtro para separar el suero.
6- Agregar la sal y mezclar.
7- Procesar o batir hasta lograr una textura cremosa.
8- Llevar el queso crema a la heladera antes de servir.
De la cocina a la mesa
El queso crema casero es una preparación simple y muy útil para tener siempre disponible en la cocina. Esta receta logra una textura suave y cremosa ideal para untar panes, preparar cheesecakes o sumar a recetas saladas. Además, se elabora con pocos ingredientes y sin aditivos. Su sabor fresco y delicado permite combinarlo con hierbas, frutas o especias según el gusto. También se conserva bien en heladera durante varios días. Este queso crema hecho en casa es práctico, económico y perfecto para quienes disfrutan de preparaciones artesanales. ¡A disfrutar!.