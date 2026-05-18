¡No corras al súper! receta de queso crema casero para lucirte

Esta receta de queso crema casero es ideal para quienes buscan una opción fresca, suave y fácil de preparar. Su textura cremosa y sabor delicado lo convierten en un ingrediente perfecto para untar o usar en preparaciones dulces y saladas. Es práctico y muy versátil. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 400 gramos aprox.)

Leche entera — 1 litro

Crema de leche — 250 mililitros

Jugo de limón — 40 mililitros

Sal — 3 gramos

Paso a paso para crear queso crema casero delicioso

1- Colocar la leche entera y la crema de leche en una olla.

2- Calentar a fuego medio sin dejar hervir.

3- Agregar el jugo de limón y mezclar suavemente hasta que la preparación se corte.

4- Retirar del fuego y dejar reposar 10 minutos.

5- Colar usando una tela fina o filtro para separar el suero.

6- Agregar la sal y mezclar.

7- Procesar o batir hasta lograr una textura cremosa.

8- Llevar el queso crema a la heladera antes de servir.

Súper fácil esta receta de queso crema Súper fácil esta receta de queso crema Shutterstock

De la cocina a la mesa

El queso crema casero es una preparación simple y muy útil para tener siempre disponible en la cocina. Esta receta logra una textura suave y cremosa ideal para untar panes, preparar cheesecakes o sumar a recetas saladas. Además, se elabora con pocos ingredientes y sin aditivos. Su sabor fresco y delicado permite combinarlo con hierbas, frutas o especias según el gusto. También se conserva bien en heladera durante varios días. Este queso crema hecho en casa es práctico, económico y perfecto para quienes disfrutan de preparaciones artesanales. ¡A disfrutar!.