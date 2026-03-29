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Receta de tarta de queso casera: fácil, rápida y espectacular

Probá esta receta de tarta de queso casera, cremosa, suave y deliciosa, perfecta para lucirte con un postre clásico e irresistible.

Candela Spann

Receta de tarta de queso: el postre clásico que nunca falla

Receta de tarta de queso: el postre clásico que nunca falla

Alpina

Esta receta de tarta de queso es un clásico de la pastelería que nunca falla. Con una textura cremosa y un sabor suave, es ideal para cualquier ocasión. Fácil de preparar y con ingredientes simples, esta versión casera logra un equilibrio perfecto entre dulzura y untuosidad, perfecta para compartir.

Una receta fácil y genial
Esta receta de tarta de queso es conocida mundialmente.

Esta receta de tarta de queso es conocida mundialmente.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

Para la base:

  • 200 gramos de galletitas.
  • 100 gramos de manteca.

Para el relleno:

  • 500 gramos de queso crema.
  • 200 gramos de azúcar.
  • 3 huevos.
  • 200 mililitros de crema de leche.
  • 5 gramos de esencia de vainilla.

Paso a paso para crear una tarta de queso deliciosa

1- Procesá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida.

2- Forrá un molde con esta base y presioná bien.

3- Llevá a heladera para que tome firmeza.

4- En un bowl, batí el queso crema con el azúcar.

5- Agregá los huevos de a uno y mezclá bien.

6- Incorporá la crema de leche y la vainilla.

7- Volcá la mezcla sobre la base.

8- Horneá a temperatura media hasta que el centro esté firme.

9- Dejá enfriar y llevá a heladera antes de servir.

Esta tarta de queso es verdaderamente deliciosa
La tarta de queso es una receta muy popular en pastelería.

La tarta de queso es una receta muy popular en pastelería.

De la cocina a la mesa

Esta receta de tarta de queso es perfecta para quienes buscan un postre cremoso y elegante sin demasiada dificultad. Su textura suave y su sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para cualquier ocasión. Podés acompañarla con frutas, mermeladas o chocolate para darle un toque extra. El secreto está en no sobrebatir la mezcla para evitar burbujas y lograr una cocción pareja. Servila bien fría para disfrutar al máximo su cremosidad. Sin dudas, una receta clásica que siempre conquista a todos. ¡Listo el postre!.

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