Receta de tarta de queso casera: fácil, rápida y espectacular
Probá esta receta de tarta de queso casera, cremosa, suave y deliciosa, perfecta para lucirte con un postre clásico e irresistible.
Esta receta de tarta de queso es un clásico de la pastelería que nunca falla. Con una textura cremosa y un sabor suave, es ideal para cualquier ocasión. Fácil de preparar y con ingredientes simples, esta versión casera logra un equilibrio perfecto entre dulzura y untuosidad, perfecta para compartir.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
Para la base:
- 200 gramos de galletitas.
- 100 gramos de manteca.
Para el relleno:
- 500 gramos de queso crema.
- 200 gramos de azúcar.
- 3 huevos.
- 200 mililitros de crema de leche.
- 5 gramos de esencia de vainilla.
Paso a paso para crear una tarta de queso deliciosa
1- Procesá las galletitas y mezclalas con la manteca derretida.
2- Forrá un molde con esta base y presioná bien.
3- Llevá a heladera para que tome firmeza.
4- En un bowl, batí el queso crema con el azúcar.
5- Agregá los huevos de a uno y mezclá bien.
6- Incorporá la crema de leche y la vainilla.
7- Volcá la mezcla sobre la base.
8- Horneá a temperatura media hasta que el centro esté firme.
9- Dejá enfriar y llevá a heladera antes de servir.
De la cocina a la mesa
Esta receta de tarta de queso es perfecta para quienes buscan un postre cremoso y elegante sin demasiada dificultad. Su textura suave y su sabor equilibrado la convierten en una opción ideal para cualquier ocasión. Podés acompañarla con frutas, mermeladas o chocolate para darle un toque extra. El secreto está en no sobrebatir la mezcla para evitar burbujas y lograr una cocción pareja. Servila bien fría para disfrutar al máximo su cremosidad. Sin dudas, una receta clásica que siempre conquista a todos. ¡Listo el postre!.