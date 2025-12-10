Tentación fit: receta de mermelada de cerezas sin azúcar para untar sin culpa
Una receta práctica para aprovechar las cerezas de estación y preparar una conserva casera deliciosa que puedas disfrutar durante todo el año en casa.
Si buscás una receta saludable, fácil y con todo el sabor natural de la fruta, esta mermelada de cerezas sin azúcar es ideal para tus desayunos y meriendas. Queda bien espesa, brillante y con un dulzor suave que proviene únicamente de las cerezas. Además, se prepara en un toque y rinde lo suficiente como para disfrutar varios días.
Rinde: 1 frasco chico (aprox. 250–300 g).
Ingredientes para una mermelada perfecta
500 g de cerezas frescas.
Jugo de ½ limón.
2 a 3 cucharadas de agua.
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
1 cucharadita de semillas de chía (opcional, para espesar).
Paso a paso
1. Lavá y descarozá las cerezas. Cortalas por la mitad para que se cocinen más rápido.
2. Colocalas en una olla chica junto con el jugo de limón y el agua.
3. Llevá a fuego medio, removiendo cada tanto hasta que las cerezas larguen su jugo.
4. Cuando empiecen a ablandarse, pisalas con un pisa puré o tenedor para lograr la textura deseada.
5. Bajá el fuego y dejá cocinar entre 20 y 25 minutos, revolviendo seguido para evitar que se pegue.
6. Si querés una consistencia más espesa sin usar azúcar, agregá las semillas de chía, mezclá y cociná 5 minutos más.
7. Sumá la esencia de vainilla si te gusta un toque aromático.
8. Cuando espese, apagá el fuego y dejá entibiar antes de pasarla a un frasco previamente esterilizado.
Las cerezas contienen pectina natural, lo que ayuda a espesar la mermelada incluso sin azúcar. Para conservarla, guardala en un frasco bien cerrado en la heladera hasta 7 días. Si querés preparar más cantidad, podés freezarla sin problema hasta tres meses. ¡Disfrutala!.