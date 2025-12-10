Tentación fit: receta de mermelada de cerezas sin azúcar para untar sin culpa

Si buscás una receta saludable, fácil y con todo el sabor natural de la fruta , esta mermelada de cerezas sin azúcar es ideal para tus desayunos y meriendas. Queda bien espesa, brillante y con un dulzor suave que proviene únicamente de las cerezas . Además, se prepara en un toque y rinde lo suficiente como para disfrutar varios días.

Las variedades más oscuras suelen dar a la receta un sabor más profundo y aromático.

No solo la podés untar en tostadas sino tambien incorporarlas a diferentes postres

1 cucharadita de semillas de chía (opcional, para espesar).

1. Lavá y descarozá las cerezas . Cortalas por la mitad para que se cocinen más rápido.

2. Colocalas en una olla chica junto con el jugo de limón y el agua.

3. Llevá a fuego medio, removiendo cada tanto hasta que las cerezas larguen su jugo.

4. Cuando empiecen a ablandarse, pisalas con un pisa puré o tenedor para lograr la textura deseada.

5. Bajá el fuego y dejá cocinar entre 20 y 25 minutos, revolviendo seguido para evitar que se pegue.

6. Si querés una consistencia más espesa sin usar azúcar, agregá las semillas de chía, mezclá y cociná 5 minutos más.

7. Sumá la esencia de vainilla si te gusta un toque aromático.

8. Cuando espese, apagá el fuego y dejá entibiar antes de pasarla a un frasco previamente esterilizado.

Aunque no lleva azúcar su sabor es riquísimo Su color rojo intenso se mantiene mejor cuando le agregas a la receta jugo de limón. Shutterstock

Las cerezas contienen pectina natural, lo que ayuda a espesar la mermelada incluso sin azúcar. Para conservarla, guardala en un frasco bien cerrado en la heladera hasta 7 días. Si querés preparar más cantidad, podés freezarla sin problema hasta tres meses. ¡Disfrutala!.