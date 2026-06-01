Sorrentinos: la guía definitiva para una receta perfecta en casa

Los sorrentinos son la evolución argentina del raviol italiano: más grandes, con más relleno y una masa que se cocina al dente en 4 minutos exactos. El truco de la receta está en no cocinar los sorrentinos de más, puesto que, al ser frescos, se desarman si se pasan un minuto. Servilos en un plato hondo con queso rallado extra y una hoja de albahaca fresca encima. ¡Manos a la obra!