Sorrentinos: la guía definitiva para una receta perfecta en casa
Aprendé a preparar sorrentinos como un experto. Te contamos la receta paso a paso para que disfrutes de este plato exquisito.
Los sorrentinos son la evolución argentina del raviol italiano: más grandes, con más relleno y una masa que se cocina al dente en 4 minutos exactos. El truco de la receta está en no cocinar los sorrentinos de más, puesto que, al ser frescos, se desarman si se pasan un minuto. Servilos en un plato hondo con queso rallado extra y una hoja de albahaca fresca encima. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones, 24 sorrentinos)
- 300 g de harina 0000
- 3 huevos
- 1 pizca de sal
Para el relleno
- 200 g de jamón cocido, picado fino
- 200 g de mozzarella fresca, en cubos pequeños
- 1 yema
- 1/4 cucharadita de nuez moscada
- Pimienta negra
Para la salsa rosa
- 1 taza de salsa de tomate casera o comprada
- 1/2 taza de crema de leche
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
- Colocá la harina en forma de corona sobre la mesada. En el centro, agregá los huevos y la sal. Integrá con un tenedor desde adentro hacia afuera, luego amasá 8-10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Envolve en film y dejá reposar 30 minutos.
- Mezclá el jamón, la mozzarella, la yema, la nuez moscada y pimienta. Tiene que quedar una pasta húmeda pero firme. Reservá en heladera.
- Dividí la masa en 4 partes. Estirá cada una con palo de amasar o máquina de pasta hasta obtener 2 mm de espesor. Debe quedar lo suficientemente delgada para ver la mano a través.
- Colocá montoncitos de 1 cucharadita de relleno sobre una de las láminas, dejando 4 cm de separación. Cubrí con otra lámina, presionando alrededor de cada montón para sacar el aire. Cortá con cortante redondo de 6 cm o con un vaso. Sellá los bordes con los dedos.
- Herví abundante agua con sal en una olla grande. Cociná los sorrentinos en tandas de 8-10 unidades por 3-4 minutos. Van a flotar cuando estén listos. Retirá con espumadera.
- Mientras tanto, calentá la salsa de tomate con la manteca a fuego medio. Cuando hierva a fuego lento, agregá la crema y mezclá bien. Cociná 2 minutos hasta que tome color rosado uniforme. Salpimentá.
- Mezclá los sorrentinos escurridos con la salsa rosa en la olla o en platos individuales. Serví inmediatamente con queso rallado. ¡Y listo!