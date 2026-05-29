La receta que todos quieren probar este invierno: pizza casera con borde relleno

Hay comidas que automáticamente mejoran cualquier noche fría y la pizza ocupa uno de los primeros puestos de esa lista. Pero en los últimos años, una versión empezó a ganar fanáticos en redes sociales, pizzerías y cocinas caseras: la pizza con borde relleno.

El secreto está justamente ahí, en esos bordes inflados que esconden mozzarella derretida y convierten cada porción en una experiencia mucho más tentadora.

Aunque muchos creen que se trata de una preparación difícil, la realidad es que puede hacerse fácilmente en casa con pocos ingredientes y un buen amasado.

Ideal para una noche de invierno, una juntada con amigos o un plan de fin de semana, esta receta combina masa casera, salsa simple y muchísimo queso.

Qué ingredientes se necesitan

Para la masa:

500 gramos de harina 000

10 gramos de sal

10 gramos de levadura seca

1 cucharadita de azúcar

300 ml de agua tibia

3 cucharadas de aceite de oliva

Para el relleno del borde:

bastones de mozzarella

Para la cobertura:

salsa de tomate

mozzarella rallada o en fetas

orégano

aceitunas

ingredientes a gusto

Cómo hacer la masa

El primer paso es activar la levadura. En un recipiente pequeño se mezcla: agua tibia, azúcar, y levadura.

Luego se deja reposar unos minutos hasta que aparezca espuma en la superficie.

Mientras tanto, en un bowl grande se coloca la harina junto con la sal. Después se agrega la mezcla de levadura y el aceite.

La masa debe amasarse durante varios minutos hasta lograr una textura suave, elástica y apenas húmeda.

Una vez lista, se deja descansar tapada aproximadamente una hora hasta que duplique su tamaño.

El truco para lograr el borde relleno

Cuando la masa ya leudó, se estira sobre una pizzera o placa aceitada. El detalle clave aparece en los bordes. Sobre todo el contorno de la masa se colocan bastones de mozzarella y luego se enrolla la masa hacia adentro para cubrir completamente el queso. Ese paso crea el clásico borde relleno que explota al morderlo.

Salsa simple y mucho queso

La salsa puede prepararse mezclando:

tomate triturado,

aceite de oliva,

ajo,

sal,

y orégano.

Primero se cocina la masa unos minutos sola en horno fuerte para que quede más crocante.

Después se agrega:

salsa,

mozzarella,

y los ingredientes elegidos.

La pizza vuelve al horno hasta que el queso quede completamente derretido y los bordes dorados.

Qué toppings quedan mejor

Aunque la clásica de mozzarella sigue siendo la favorita, esta versión combina muy bien con:

pepperoni,

panceta,

cebolla caramelizada,

jamón,

rúcula,

tomates secos,

o provoleta.

En redes sociales también comenzaron a viralizarse versiones con cheddar, queso azul y hasta bordes rellenos con cuatro quesos.

pizza

Por qué la pizza con borde relleno se volvió tan popular

Parte del éxito tiene que ver con algo muy simple:la experiencia. El queso fundido en los bordes transforma una parte de la pizza que muchas veces quedaba olvidada en lo más esperado de cada porción.

Además, el formato funciona perfecto para fotos y videos, algo que impulsó enormemente su viralización en TikTok e Instagram.

Las imágenes de mozzarella estirándose lentamente se convirtieron casi en una categoría propia dentro del contenido foodie.

El plan perfecto para una noche fría

Más allá de las tendencias, la pizza con borde relleno tiene algo profundamente asociado al invierno: es abundante, casera, reconfortante y perfecta para compartir.

Y en tiempos donde muchas personas volvieron a valorar las comidas hechas en casa, este tipo de recetas funcionan también como una experiencia.

Porque a veces el mejor plan de un sábado frío no está afuera, sino alrededor de una pizza recién salida del horno y con queso derritiéndose en cada borde.