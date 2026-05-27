Budín de naranja glaseado: la receta fácil para la merienda perfecta

El budín de naranja es un clásico de la merienda, que además perfuma toda la casa con naranja desde que entra al horno. El truco en esta receta está en no rallar la parte blanca de la naranja, ya que es amarga y contamina el dulzor; y que uses naranjas bien maduras y pesadas, que tienen más jugo. El budín mejora al día siguiente, cuando la humedad se redistribuye y la miga se compacta. ¡Manos a la obra!