Budín de naranja glaseado: la receta fácil para la merienda perfecta
Este budín de naranja con glaseado es la receta perfecta para acompañar el café de la tarde o el desayuno de domingo.
El budín de naranja es un clásico de la merienda, que además perfuma toda la casa con naranja desde que entra al horno. El truco en esta receta está en no rallar la parte blanca de la naranja, ya que es amarga y contamina el dulzor; y que uses naranjas bien maduras y pesadas, que tienen más jugo. El budín mejora al día siguiente, cuando la humedad se redistribuye y la miga se compacta. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 x 10 cm)
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de aceite neutro
- 3/4 taza de jugo de naranja recién exprimido
- Ralladura de 2 naranjas
- 3 huevos
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
Para el glaseado
- 1 taza de azúcar impalpable
- 2-3 cucharadas de jugo de limón
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 170°C. Enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá el aceite, el jugo de naranja y la ralladura. Mezclá bien.
- Tamizá la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá en dos partes a la mezcla de naranja. Integrá con espátula hasta obtener una masa suave y brillante.
- Verté en el molde. Horneá 45-50 minutos hasta que al insertar un palillo salga limpio. La superficie debe estar dorada y ligeramente agrietada.
- Mientras se hornea, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una pasta fluida.
- Con el budín aún caliente y en el molde, pinchá la superficie con un palillo fino varias veces. Verté el glaseado: se filtrará por los agujeros y formará una capa brillante.
- Dejá reposar 15 minutos en el molde antes de desmoldar. Dejá enfriar completamente sobre una rejilla. ¡Y listo!