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Recetas de buñuelos de maíz: sencillos, dulces y perfectos para disfrutar

Descubre una de las recetas más fáciles y sabrosas para preparar buñuelos de maíz caseros, crujientes por fuera y tiernos por dentro en pocos pasos.

Candela Spann

Estos buñuelos de maíz caseros forman parte de las recetas tradicionales

Estos buñuelos de maíz caseros forman parte de las recetas tradicionales

Shutterstock

Los buñuelos de maíz son una preparación tradicional que combina una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, con el sabor dulce y característico del maíz. Forman parte de las recetas caseras más apreciadas por su sencillez y versatilidad, siendo ideal para quienes buscan una opción sabrosa y fácil de preparar ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, los buñuelos de maíz destacan por su facilidad de preparación y por requerir pocos ingredientes. Siguiendo el paso a paso y podrás obtener unos bocados dorados y deliciosos en muy poco tiempo, ideales para compartir en cualquier ocasión.

FICHA

Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 300 g de granos de maíz 300 g de granos de maíz
  • 2 huevos 2 huevos
  • 100 g de harina común 100 g de harina común
  • 50 ml de leche 50 ml de leche
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Aceite para freír Aceite para freír
Pasos
  • Colocá los granos de maíz, los huevos, la harina, la leche y la sal en un bol. Mezclá hasta obtener una masa espesa y homogénea. Colocá los granos de maíz, los huevos, la harina, la leche y la sal en un bol. Mezclá hasta obtener una masa espesa y homogénea.
  • Calentá abundante aceite en una sartén. Tomá porciones de la preparación con una cuchara y dejalas caer cuidadosamente en el aceite caliente. Calentá abundante aceite en una sartén. Tomá porciones de la preparación con una cuchara y dejalas caer cuidadosamente en el aceite caliente.
  • Freí los buñuelos durante 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes. Freí los buñuelos durante 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes.
  • Retiralos, escurrilos sobre papel absorbente y servilos calientes. Retiralos, escurrilos sobre papel absorbente y servilos calientes.

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