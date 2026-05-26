Recetas de buñuelos de maíz: sencillos, dulces y perfectos para disfrutar
Descubre una de las recetas más fáciles y sabrosas para preparar buñuelos de maíz caseros, crujientes por fuera y tiernos por dentro en pocos pasos.
Los buñuelos de maíz son una preparación tradicional que combina una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, con el sabor dulce y característico del maíz. Forman parte de las recetas caseras más apreciadas por su sencillez y versatilidad, siendo ideal para quienes buscan una opción sabrosa y fácil de preparar ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, los buñuelos de maíz destacan por su facilidad de preparación y por requerir pocos ingredientes. Siguiendo el paso a paso y podrás obtener unos bocados dorados y deliciosos en muy poco tiempo, ideales para compartir en cualquier ocasión.
FICHA
Ingredientes
- 300 g de granos de maíz
- 2 huevos
- 100 g de harina común
- 50 ml de leche
- Sal a gusto
- Aceite para freír
- Colocá los granos de maíz, los huevos, la harina, la leche y la sal en un bol. Mezclá hasta obtener una masa espesa y homogénea.
- Calentá abundante aceite en una sartén. Tomá porciones de la preparación con una cuchara y dejalas caer cuidadosamente en el aceite caliente.
- Freí los buñuelos durante 2 o 3 minutos por lado, hasta que estén dorados y crujientes.
- Retiralos, escurrilos sobre papel absorbente y servilos calientes.