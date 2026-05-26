Recetas de buñuelos de maíz: sencillos, dulces y perfectos para disfrutar

Los buñuelos de maíz son una preparación tradicional que combina una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, con el sabor dulce y característico del maíz. Forman parte de las recetas caseras más apreciadas por su sencillez y versatilidad, siendo ideal para quienes buscan una opción sabrosa y fácil de preparar ¡Manos a la obra!