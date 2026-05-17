Receta de buñuelos salados de calabaza: suaves por dentro, crocantes por fuera
Sorprende a todos con esta fácil receta de buñuelos salados de calabaza, ideales para disfrutar en casa. Un sabor inconfundible.
Esta receta de buñuelos salados de calabaza es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y llena de sabor. La calabaza aporta una textura cremosa y un dulzor natural que combina perfecto con el exterior crocante. Es una receta fácil y perfecta para cualquier comida. ¡Manos a la obra!
En pocas palabras
- Receta fácil: Descubre cómo preparar buñuelos salados de calabaza, suaves por dentro y crocantes por fuera, ideales para disfrutar en casa.
- Ingredientes clave: La preparación requiere 500 gramos de calabaza, 200 gramos de harina leudante, 2 huevos, 80 gramos de queso rallado, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 100 ml de leche, y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada.
- Proceso de elaboración: Cocina la calabaza hasta hacer un puré, mezcla con los ingredientes húmedos y secos, añade el sofrito de cebolla y ajo, y fríe cucharadas de la mezcla en aceite caliente hasta dorar.
- Versatilidad y sabor: Estos buñuelos son una opción deliciosa y versátil para cualquier comida, aportando sabor, color y nutrientes de forma rica y diferente.
Ingredientes (rinde 20 buñuelos)
- Calabaza — 500 gramos
- Harina leudante — 200 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Queso rallado — 80 gramos
- Cebolla — 1 unidad pequeña
- Ajo — 1 diente
- Leche — 100 mililitros
- Aceite para freír — 500 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Nuez moscada — 2 gramos
Paso a paso para crear buñuelos salados de calabaza deliciosos
1- Cocinar la calabaza hasta que esté tierna y hacer un puré.
2- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.
3- Mezclar el puré de calabaza con los huevos y la leche.
4- Incorporar la harina leudante y el queso rallado.
5- Agregar la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
6- Calentar el aceite en una sartén profunda.
7- Freír cucharadas de mezcla hasta que los buñuelos estén dorados y crocantes.
8- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los buñuelos salados de calabaza son una opción deliciosa y muy versátil para cualquier momento del día. Esta receta combina una textura suave y cremosa con un exterior dorado y crocante irresistible. Son ideales para servir como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal liviano. Además, la calabaza aporta sabor, color y nutrientes naturales. Se pueden acompañar con salsas, dips o simplemente disfrutar solos. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y perfectos para incorporar más verduras en las comidas de forma rica y diferente. ¡A disfrutar!