Receta de buñuelos salados de calabaza: suaves por dentro, crocantes por fuera

Esta receta de buñuelos salados de calabaza es ideal para quienes buscan una opción casera, suave y llena de sabor. La calabaza aporta una textura cremosa y un dulzor natural que combina perfecto con el exterior crocante. Es una receta fácil y perfecta para cualquier comida. ¡Manos a la obra!

Buñuelos de calabaza salados, receta clave para el invierno

Buñuelos de calabaza salados, receta clave para el invierno

1- Cocinar la calabaza hasta que esté tierna y hacer un puré.

2- Picar la cebolla y el ajo bien pequeños.

3- Mezclar el puré de calabaza con los huevos y la leche.

4- Incorporar la harina leudante y el queso rallado.

5- Agregar la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta y la nuez moscada.

6- Calentar el aceite en una sartén profunda.

7- Freír cucharadas de mezcla hasta que los buñuelos estén dorados y crocantes.

8- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

Receta deliciosa de buñuelos de calabaza salados Receta deliciosa de buñuelos de calabaza salados Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los buñuelos salados de calabaza son una opción deliciosa y muy versátil para cualquier momento del día. Esta receta combina una textura suave y cremosa con un exterior dorado y crocante irresistible. Son ideales para servir como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal liviano. Además, la calabaza aporta sabor, color y nutrientes naturales. Se pueden acompañar con salsas, dips o simplemente disfrutar solos. Estos buñuelos caseros son prácticos, rendidores y perfectos para incorporar más verduras en las comidas de forma rica y diferente. ¡A disfrutar!